i Etihad Airways verklagt nun die Premier League. IMAGO/NurPhoto Nach Schuldspruch Sponsor klagt Liga! Manchester-City-Drama geht weiter Nach dem Schuldspruch gegen Manchester City droht nun der nächste juristische Streit. Hauptsponsor Etihad Airways wehrt sich gegen Vorwürfe. Von Sport Heute 01.10.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchester City steht nach dem Schuldspruch wegen Verstößen gegen die Finanzregeln weiter unter Druck. Nun schaltet sich auch Hauptsponsor Etihad Airways in die Causa ein und droht der Premier League mit einer Klage.

Hintergrund sind Aussagen der unabhängigen Kommission, die nach Ansicht der Fluggesellschaft den Eindruck erwecken würden, Etihad sei in die beanstandeten Vorgänge bei Manchester City verwickelt gewesen.

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Das Unternehmen weist jede Andeutung eines eigenen Fehlverhaltens entschieden zurück. Die Premier League müsse für die Folgen ihrer Kommunikation Verantwortung übernehmen. Sollte dies nicht geschehen, behält sich Etihad rechtliche Schritte vor.

Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit Manchester City soll der Streit vorerst nicht haben. Etihad Airways will die langjährige Partnerschaft mit dem englischen Klub trotz des Schuldspruchs fortsetzen.

Manchester City wurde wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League im Zeitraum zwischen 2009 und 2018 schuldig gesprochen. Dabei ging es unter anderem um finanzielle Angaben des Klubs. Auch Informationen zu Zahlungen an Spieler und Trainer sollen nicht vollständig offengelegt worden sein.

Welche Sanktionen gegen Manchester City verhängt werden, steht noch nicht fest. Diskutiert werden verschiedene mögliche Konsequenzen, darunter Geldstrafen, Punkteabzüge oder im äußersten Fall ein Ausschluss aus der Premier League.