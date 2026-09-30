i Andreas Herzog und Marc Janko bilden jetzt gemeinsam mit Peter Stöger das Experten-Trio von win2day. Foto: win2day Schmäh trifft Fußballwissen Herzog singt, Janko kontert – beim Fußball wird’s ernst Andreas Herzog und Marc Janko sorgen mit ihrem Podcast "Herzerl mit Janko" für Analysen mit dem Extra an Wiener Schmäh. Von Irma Basagic 01.10.2026, 00:05 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Janko, Janko lebt gefährlich, Janko, Janko treibt gern Sport, wenn er net aufpasst, ist die Muskelfaser fort." Ein Lied von Andreas Herzog für Marc Janko? Warum nicht. Wer den Podcast "Herzerl mit Janko" kennt, weiß: Hier darf neben Fußballwissen auch der Schmäh nicht fehlen.

Wenn es ums runde Leder geht, wird es bei den ehemaligen ÖFB-Teamspielern aber schnell ernst. Janko und Herzog diskutieren über aktuelle Spiele, analysieren Mannschaften und sagen, was auf dem Platz funktioniert – und was nicht. Präsentiert wird der Podcast von win2day Sportwetten.

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Stöger macht das Trio komplett

Aus der Partnerschaft ist mittlerweile ein dreiteiliger Expertensturm entstanden: Mit Peter Stöger bekommen Janko und Herzog bei win2day prominente Verstärkung. Zu ausgewählten Topspielen geben die drei ihre persönlichen Einschätzungen ab. Wie könnte die Partie laufen? Wo liegen Stärken und Schwächen? Wer ist Favorit? Und wo riecht es nach einer Überraschung?

Dabei sind sich die drei keineswegs immer einig. Gerade unterschiedliche Perspektiven machen die win2day Expertenrunde so reizvoll.

Podcast "Herzerl mit Janko" Foto: win2day

Drei Meinungen für deine Fußballexpertise

Die Analysen auf win2day liefern Fußballfans zusätzliche Perspektiven für ihre eigenen Einschätzungen. Direkt bei ausgewählten Topspielen treffen die Expertenmeinungen auf die aktuellen Top-Quoten zur Partie.

Mehr von Herzog und Janko gibt es jeden Dienstag bei "Herzerl mit Janko". Wer neben Fußball-Insights wissen will, ob Herzog künftig noch mehr Lieder für Janko schreibt, muss wohl dranbleiben.

50 Euro Bonus für Neukunden

Wer die Einschätzungen der drei Experten gleich für seine eigene Wette nutzen möchte: Für Neukunden gibt es aktuell bei win2day einen 50 Euro Bonus in Form von 5× FreeBets im Wert von je 10 Euro.

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*Nur gültig bei Neuregistrierung. Nach Ersteinzahlung von mindestens 1 Euro erhältst du einmalig 5x FreeBets im Wert von je 10 Euro. Keine Barablöse. Nähere Infos auf win2day.at.