i Cristiano Ronaldo IMAGO/NurPhoto Portugal-Camp abgebrochen "Wahrheit über …" Ronaldo bricht nach Eklat Schweigen Cristiano Ronaldo bestätigt seinen vorzeitigen Abschied aus dem Portugal-Camp. Jetzt kündigt der Superstar an, die Hintergründe öffentlich zu machen. Von Sport Heute 30.09.2026, 21:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wirbel um Cristiano Ronaldo und Portugals Teamchef Jorge Jesus geht in die nächste Runde. Nachdem der 41-Jährige das Nationalteam vor dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark verlassen hatte, meldete er sich am Mittwochabend selbst zu Wort.

"Nach der Pressekonferenz des Nationaltrainers und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes habe ich beschlossen, das Trainingslager der Nationalmannschaft zu verlassen", schrieb Ronaldo auf Instagram. Damit bestätigt der Al-Nassr-Star erstmals selbst seine vorzeitige Abreise.

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Besonders brisant ist seine Ankündigung, zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher über die Hintergründe sprechen zu wollen. Er werde den portugiesischen Fans "die Wahrheit über die Gründe meines Abschieds" mitteilen, kündigt Ronaldo an. Wann das passieren soll, lässt er offen.

Der Superstar betont gleichzeitig seine Verbundenheit mit der Nationalmannschaft und wünscht Portugal sowie allen seinen Teamkollegen "ausnahmslos" viel Glück. Beim Nations-League-Duell mit Dänemark am Donnerstagabend wird der langjährige Kapitän jedenfalls fehlen.

Hinter dem Abschied stehen turbulente Tage. Jesus hatte Ronaldo beim 2:1 gegen Norwegen über die gesamten 90 Minuten auf der Bank gelassen. Danach trainierte der fünffache Weltfußballer nicht mehr regulär mit der Mannschaft. Der Teamchef stellte anschließend öffentlich klar, dass er alleine über die Einsatzzeit seiner Spieler entscheide.

Verbandspräsident Pedro Proenca schaltete sich schließlich persönlich ein und führte Gespräche mit Ronaldo. Das Ergebnis ist nun bekannt: "CR7" hat das Camp verlassen. Seine angekündigte Erklärung könnte weiteren Aufschluss darüber geben, wie tief der Riss im portugiesischen Nationalteam tatsächlich ist.