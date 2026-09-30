i Joshua Kimmich steht wie das deutsche Nationalteam nach der 0:1-Niederlage gegen Griechenland in der Kritik. IMAGO/Sportfoto Rudel Harte Kritik "Kimmich mehr Duracell-Hase als echter Chef am Platz" Deutschlands Nationalteam steht nach der 0:1-Heimpleite gegen Griechenland wieder in der Kritik. Ein Experte rechnet mit den vermeintlichen Stars ab. Von Sport Heute 30.09.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Wir sind im Mittelmaß angekommen. Es fehlen Unterschiedsspieler. Wir sind keine Top-Mannschaft mehr", sagte DFB-Legende Bastian Schweinsteiger nach dem 0:1 gegen Griechenland.

In Fußball-Deutschland wird seitdem eine "Mittelmaß"-Debatte geführt. Der aktuelle Kapitän Joshua Kimmich gibt dem Weltmeister von 2014 sogar Recht. Rekord-Teamspieler Lothar Matthäus, Weltmeister 1990, widerspricht Schweinsteiger. "Wir haben genügend Unterschiedsspieler", meint er.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein vernichtendes Urteil über die Mannschaft von Neo-Bundestrainer Jürgen Klopp fällt Fußball-Topexperte und Bild-Chefkolumnist Alfred Draxler.

"Haben keinen echten Weltklassespieler mehr"

Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es da noch zu diskutieren gibt. Wer wie wir bei drei Weltmeisterschaften hintereinander nicht mal mehr ins Achtelfinale kommt, ist Mittelmaß. Was denn sonst? Spitzenklasse? Weltklasse? Davon können wir nur träumen."

"Ja, wir sind Mittelmaß! Und man könnte sogar den berühmten Klopp-Zusatz "Noch" anfügen. Denn es kann noch viel schlimmer kommen. Wir haben keinen einzigen echten Weltklassespieler mehr! Und auch keine Führungsspieler!", sagt Draxler.

Dann geht der langjährige Reporter der Fußball-Nationalmannschaft auch hart mit Kimmich ins Gericht. "An wem soll sich die Mannschaft aufrichten? Da fällt einem höchstens noch Kimmich ein. Wahrscheinlich ist das gemein: Aber der erinnert mich mit seinem (vorbildlichen) Eifer eher an einen Duracell-Hasen als an einen echten, souveränen Chef."

Für Matthäus ist klar: "Unsere Nationalspieler haben kein Qualitäts-, sondern ein Mentalitätsproblem!"

i ?

Wirtz mit pinkfarbener Louis-Vuitton-Tasche um 10.000 Euro

Auch da hat Draxler eine klare Meinung dazu: "Und dann ist da immer noch die Frage nach der Einstellung der hochbezahlten Stars. Dass Florian Wirtz zum ersten Treffpunkt des Klopp-Kaders, also in einer Art Stunde Null des deutschen Fußballs, mit einer grellen pinkfarbenen (!) Luxus-Tasche von Louis Vuitton im Wert von mehr als 10.000 Euro kommt, ist für mich ein Unding. Vielleicht bin ich altmodisch, aber ich hätte eine Adidas-Sporttasche gewählt. Zumal, wenn die eigene Leistung nicht Luxus ist."