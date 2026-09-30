i Symbolbild: Fußball GEPA pictures Verein sammelt für Familie Trauer im Unterhaus – Linzer stirbt mit nur 33 Jahren Große Trauer im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus. Jean Jocelyn Matemb ist im Alter von nur 33 Jahren überraschend verstorben. Von Sport Heute 30.09.2026, 18:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Linzer Fußball trauert um Jean Jocelyn Matemb. Der gebürtige Kameruner, der von seinen Freunden und Mitspielern "Jambo" genannt wurde, ist völlig überraschend im Alter von 33 Jahren verstorben. 16 Jahre lang war er seinem Stammverein ASKÖ Ebelsberg treu und absolvierte dort mehr Spiele als jeder andere Kicker.

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Noch am Sonntag stand Matemb für die 1b der SPG Stahl Linz-Ebelsberg über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Zwei Tage später erschien er nicht an seinem Arbeitsplatz. Wie die "Krone" berichtet, versuchten ihn seine Arbeitskollegen mehrfach zu erreichen und verständigten schließlich die Polizei.

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Beamte ließen daraufhin seine Wohnung in Linz öffnen und fanden den 33-Jährigen leblos in seinem Bett. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden, es wird von einem natürlichen Tod ausgegangen.

Matemb hinterlässt seine Ehefrau und seinen achtjährigen Sohn, die im Kamerun leben. Der Familienvater soll einen großen Teil seines Einkommens in seine frühere Heimat geschickt haben, um seine Angehörigen zu unterstützen.

Nun will seine Fußballfamilie helfen. Beim kommenden Heimspiel werden die Einnahmen aus Eintritt sowie dem Verkauf von Essen und Getränken an Matembs Familie gespendet.