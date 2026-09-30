i ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. GEPA pictures Vor Nations-League-Duell ÖFB-Coach Rangnick enthüllt Absprache mit Bayern ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick plaudert aus dem Nähkästchen. Der Deutsche verriet eine Abmachung mit Bayern München. Dabei geht es um Konrad Laimer. Von Sport Heute 30.09.2026, 14:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bayern-München-Star Laimer ist mit einer Woche Verspätung zu Österreichs Nationalteam eingerückt. Die Heimspiele gegen Israel und den Kosovo musste der 29-Jährige noch passen, eine Adduktorenverletzung zwang Laimer zum Zuschauen.

Mittlerweile ist die Blessur allerdings ausgeheilt. Laimer konnte zuletzt bereits wieder voll mittrainieren. Deshalb verstärkt der Bayern-Star auch Österreichs Team in der zweiten Nations-League-Woche gegen Irland (Donnerstag) und gegen den Kosovo (Sonntag), saß schon am Mittwoch im Flieger in Richtung Dublin. Am Montag rückte Laimer ins ÖFB-Teamcamp ein.

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Wegen Laimer: Absprache mit Bayern

Doch wie fit ist Laimer tatsächlich? Darauf gab Rangnick vor dem Abflug auf die grüne Insel im "ORF" noch eine eindeutige Antwort und enthüllte eine Abmachung mit den Bayern. "Vereinbart mit dem FC Bayern und mit ihm war, dass er im Laufe der zweiten Halbzeit reinkommen kann. Eine halbe Stunde ist sicherlich möglich", erklärte Österreichs Teamchef.

Allerdings schob Rangnick an: "Wenn das gut geht, ist er sicherlich auch für den Sonntag von Beginn an ein Kandidat", so der 68-Jährige weiter.

Darüber hinaus hatte Rangnick bereits verraten, dass Florian Wiegele gegen Irland das ÖFB-Tor hüten wird. Ursprünglich sei es der Plan gewesen, dass LASK-Schlussmann Lukas Jungwirth am Sonntag gegen den Kosovo ran dürfe, damit jeder Tormann eine Partie absolviert habe. Doch nach der Verletzung von Christian Zawieschitzky, den Rangnick zur U21 geschickt hatte, nimmt nun Jungwirth dessen Platz ein. So werde Alexander Schlager oder Wiegele im Tor stehen.