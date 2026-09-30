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Roger Schmidt ist zurück bei Red Bull.
Roger Schmidt ist zurück bei Red Bull.
IMAGO/Sven Simon
Neuer Head of Global Soccer

Das macht Schmidt bei Red Bull anders als Klopp

Roger Schmidt übernimmt bei Red Bull die Nachfolge von Jürgen Klopp. Für seinen neuen Job kehrt er an seine alte Wirkungsstätte nach Salzburg zurück.
Sport Heute
Von Sport Heute
30.09.2026, 11:00
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Roger Schmidt übernimmt mit 1. Oktober eine neue Schlüsselrolle im Red-Bull-Fußball. Der Deutsche tritt als Head of Global Soccer die Nachfolge von Jürgen Klopp an.

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Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, wird Schmidt seine neue Tätigkeit von Salzburg aus ausüben. Damit wandert das Büro für den globalen Fußballbereich von München nach Österreich.

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Für den 59-Jährigen ist Salzburg kein unbekanntes Terrain. Zwischen 2012 und 2014 stand Schmidt beim FC Red Bull Salzburg an der Seitenlinie und feierte mit den Bullen unter anderem das Double. Künftig könnte er damit auch wieder regelmäßig bei Spielen der Salzburger in der Bundesliga zu sehen sein.

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Zuletzt arbeitete Schmidt als "Global Football Advisor" für die japanische J-League. Diese Tätigkeit soll er trotz seines neuen Jobs bei Red Bull nicht komplett aufgeben. Schmidt soll dem japanischen Fußball weiterhin beratend zur Seite stehen. Mit Omiya Ardija ist zudem ein Klub aus dem Red-Bull-Netzwerk in Japans zweiter Liga vertreten.

    In seiner neuen Funktion trägt Schmidt Verantwortung für das gesamte internationale Fußball-Netzwerk von Red Bull. Dazu gehören neben Salzburg und Leipzig auch die Standorte in New York und Brasilien sowie Leeds United und der FC Paris.

    red,Akt. 30.09.2026, 11:01, 30.09.2026, 11:00
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