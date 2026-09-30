i Pep Guardiola IMAGO/Newscom World Haben sie betrogen? Manchester City angefeindet: "Schändliches Verhalten" Das Urteil gegen Manchester City sorgt weltweit für Aufsehen. Internationale Medien reagieren mit deutlichen Worten auf die drohenden Konsequenzen. Von Sport Heute 30.09.2026, 08:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Urteil gegen Manchester City sorgt international für großes Aufsehen. Eine unabhängige Kommission hat den englischen Topklub wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League schuldig gesprochen. Welche Sanktionen folgen, ist noch offen. Diskutiert werden unter anderem Geldstrafen, Punktabzüge und weitere sportliche Konsequenzen.

Besonders scharf fallen die Reaktionen in England aus. Die "Daily Mail" fordert weitreichende Konsequenzen und schreibt: "Nehmt Manchester City alle acht Premier-League-Titel weg und verurteilt den Klub zum Abstieg, weil er die Geschichte von Manchester United und Liverpool verfälscht hat."

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Auch die BBC hebt die Dimension des Falls hervor: "Das Ausmaß ist absolut beispiellos, nicht nur in der Premier League, nicht nur im englischen Fußball, sondern im gesamten Sport. So bedeutend und ernst ist die Lage."

Noch drastischer formuliert es "The Sun". Die Zeitung spricht von einer "schonungslosen Abrechnung" und fordert eine entsprechend harte Bestrafung. "Die Strafe muss so brutal sein wie das Urteil", heißt es.

Auch außerhalb Englands beschäftigt der Fall die Medien. Die französische Zeitung "Le Parisien" schreibt, Manchester City müsse nach der Entscheidung "mit dem Schlimmsten rechnen".

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Die italienische "Gazzetta dello Sport" sieht das Urteil dagegen zunächst als weiteren Schritt in einem noch nicht abgeschlossenen Verfahren. Gleichzeitig wertet die Zeitung die Entscheidung als wichtigen Erfolg für die Premier League und deren Fähigkeit, ihre Finanzregeln durchzusetzen.

Der "Corriere dello Sport" verweist auf mögliche finanzielle Folgen. Neben den noch ausstehenden Sanktionen könnten demnach auch Entschädigungsforderungen anderer Klubs eine Rolle spielen, sollten diese sich durch die Regelverstöße benachteiligt sehen.

In Spanien spricht "El Mundo Deportivo" von einer möglichen "historischen Strafe", deren genaue Ausgestaltung noch ausstehe. Auch die "New York Times" hebt die Tragweite des Urteils hervor und verweist darauf, dass die möglichen Konsequenzen von einem Punktabzug bis hin zu einem Ausschluss aus der Premier League reichen könnten.

Welche Strafe Manchester City tatsächlich erhält, ist damit noch nicht entschieden. Das Urteil hat aber bereits jetzt eine breite internationale Debatte über die möglichen Folgen für den Klub und die Premier League ausgelöst.