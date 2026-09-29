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Für diesen Tritt sieht Pavel Sulc die Rote Karte.
Für diesen Tritt sieht Pavel Sulc die Rote Karte.
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Ganz früh im Spiel

Übler Tritt – Spieler foult England-Star und sieht Rot

Ganz üble Szene beim Nations-League-Duell zwischen Tschechien und England. Pavel Sulc flog nach nicht einmal einer halben Stunde vom Platz.
Sport Heute
Von Sport Heute
29.09.2026, 21:52
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Eine ganz schön heftige Szene am zweiten Spieltag der Nations League zwischen Tschechien und England. Nach gerade einmal 25 Minuten musste Pavel Sulc vom Platz. Der Mittelfeldspieler von Olympique Lyon kassierte nach einem üblen Tritt die Rote Karte.

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Sulc war im Zweikampf um den Ball gegen England-Spieler Elliot Anderson deutlich zu spät gekommen. Der Tscheche grätschte von hinten in seinen Gegenspieler, dabei traf der 25-Jährige mit den Stollen voraus die Wade des "Three Lions"-Stars – eine heftige Attacke, die deutlich zu spät kam, der Ball war schon längst weg.

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Schiedsrichter Umut Meler aus der Türkei hatte zunächst bloß die Gelbe Karte gezückt, seine Entscheidung dann aber nach dem Eingreifen des Video-Referees und der Ansicht der TV-Bilder geändert.

Der türkische Unparteiische nahm Gelb zurück und schickte Sulc mit der Roten Karte vom Platz, der Tscheche musste unter die Dusche, sein Team war dezimiert. Besonders kurios: Es war die erste Karte im gesamten Spiel.

    Anderson schien derweil unverletzt geblieben zu sein, konnte weiterspielen.

    Nach einem Tag Pause startet der dritte Nations-League-Spieltag am Donnerstag.

    red,29.09.2026, 21:52

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