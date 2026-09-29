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ORF-Moderator Rainer Pariasek
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"Verstehst dein Handwerk"

"Eine Legende!" ORF-Star Pariasek mit Gold geehrt

Große Auszeichnung für Rainer Pariasek! Der ORF-Sportmoderator erhielt das "Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich".
Sport Heute
Von Sport Heute
29.09.2026, 17:10
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ORF-Star Rainer Pariasek zählt seit 20 Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der österreichischen Sportberichterstattung. Nun wurde der 62-Jährige für seine Verdienste ausgezeichnet.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte Pariasek am Dienstag im Landhaus in St. Pölten das "Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich".

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    Dabei gab es von Mikl-Leitner jede Menge Lob für den ORF-Star. Sie bezeichnete Pariasek als "eine Legende des österreichischen Sportjournalismus".

    "Du verstehst dein Handwerk, und dafür braucht es Begeisterung, Emotion und Kompetenz", sagte die Landeshauptfrau bei der Ehrung. Und weiter: "Es gibt im Sport kein Großereignis, das du nicht moderiert hast."

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    "Es ist mir eine große Ehre"

    Pariasek wurde in Wien geboren, lebt allerdings bereits seit mehreren Jahren in Niederösterreich. 1996 wechselte er in die Sportredaktion des ORF. Seither führte er durch unzählige Übertragungen von Fußball-Großereignissen, Ski-Rennen und Olympischen Spielen und wurde zu einem der bekanntesten Sportmoderatoren des Landes.

    Mikl-Leitner hob bei der Verleihung auch seine enge Verbindung zu Niederösterreich hervor. Zuletzt fungierte Pariasek unter anderem als Winzerfest-Präsident in Poysdorf.

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    Der Geehrte selbst zeigte sich von der Auszeichnung bewegt. "Es ist mir eine große Ehre", sagte Pariasek. Er sehe sich auch als "Botschafter für Wein und Kulinarik in Niederösterreich".

    Bei seiner Dankesrede nutzte der ORF-Star die Gelegenheit außerdem, um die Erfolge der niederösterreichischen Sportlerinnen und Sportler hervorzuheben.

    red,Akt. 29.09.2026, 17:13, 29.09.2026, 17:10
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