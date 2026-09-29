i England-Coach Tuchel nominierte Gibbs-White nach. Reuters "Viele Spiegel-Selfies" Spielerfrau sauer! Tuchel holt Star aus Dubai-Urlaub Kaum in Dubai angekommen, musste Morgan Gibbs-White schon wieder abreisen. Seine Verlobte Britney De Villiers reagiert mit einem Seitenhieb. Von Sport Heute 29.09.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Familienurlaub war für Morgan Gibbs-White schneller vorbei als gedacht. Der England-Star war mit seiner Verlobten Britney De Villiers und den gemeinsamen Kindern nach Dubai gereist. Sonne, Strand und gemeinsame Zeit waren geplant – doch dann klingelte das Telefon.

Nur rund zwei Stunden nach Urlaubsbeginn bekam der 26-Jährige die Nachricht: Er wird kurzfristig für die englische Nationalmannschaft nachnominiert. Nationaltrainer Thomas Tuchel brauchte den Mittelfeldspieler von Nottingham Forest für die Nations League.

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"Viele Spiegel-Selfies"

Gibbs-White musste seine Familie in Dubai zurücklassen und zum Nationalteam reisen. Seine Verlobte nahm die überraschende Abreise mit Humor.

"Viele Spiegel-Selfies, weil mein Fotograf gehen musste", schrieb De Villiers zu einer Reihe von Urlaubsbildern auf Instagram. Dort folgen ihr rund 274.000 Menschen.

Auf den Fotos zeigt sich das Model unter anderem im schwarz-weißen Bikini, am Pool und mit einem ihrer Kinder im Aufzug. Gibbs-White schaffte es ebenfalls noch auf ein Bild – offenbar bevor ihn der Anruf aus England erreichte.

Ganz unglücklich dürfte De Villiers über den Grund für die Abreise allerdings nicht gewesen sein. Zuvor hatte sie öffentlich ihrem Ärger darüber Luft gemacht, dass Tuchel ihren Verlobten trotz seiner Leistungen bei Nottingham Forest zunächst nicht in seinen 27-Mann-Kader berufen hatte.

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Noch deutlicher nahm das Paar die kuriose Situation später auf TikTok aufs Korn. Gemeinsam spielten sie eine Szene zum Song "Gotta Go My Own Way" aus "High School Musical 2" nach.

"Wenn er zwei Stunden nach Beginn des Familienurlaubs eine Last-Minute-Nominierung für England bekommt", schrieb De Villiers dazu.

Dass Gibbs-White den Spaß mitmachte, verriet offenbar auch einiges über seine Stimmung. Seine Verlobte schrieb dazu: "Er war eindeutig gut gelaunt, sonst hätte er dieses Video niemals mit mir gemacht."