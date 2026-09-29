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Spanien trifft auf Kroatien
Spanien trifft auf Kroatien
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Nations-League-Hit

Hier läuft Spanien gegen Kroatien heute live im Free-TV

Weltmeister Spanien trifft heute in der Nations League auf Kroatien. Das Topspiel ist in Österreich kostenlos auf Puls 4 zu sehen.
Sport Heute
Von Sport Heute
29.09.2026, 10:20
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Nach dem erfolgreichen Auftakt wartet auf Spanien am Dienstag das erste Heimspiel seit dem Gewinn des Weltmeistertitels. In Sevilla trifft die Mannschaft um Lamine Yamal auf Kroatien, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Spanien startete mit einem 3:2-Erfolg gegen England in die Nations League und will nun gegen den nächsten namhaften Gegner nachlegen.

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Auch Kroatien hält nach dem ersten Spieltag bei drei Punkten. Im ersten Match unter Neo-Teamchef Slaven Bilic gelang ein 2:1-Erfolg gegen Tschechien. Altstar Luka Modric erzielte dabei in seinem 203. Länderspiel den Führungstreffer.

Wo läuft Spanien gegen Kroatien heute live?

Das Nations-League-Duell ist in Österreich kostenlos im Free-TV auf Puls 4 zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, Anstoß zwischen Spanien und Kroatien ist um 20.45 Uhr.

Damit können Fußballfans das Spitzenspiel der Nations League ohne Pay-TV-Abo verfolgen.

red,29.09.2026, 10:20
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