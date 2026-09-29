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Paul Wanner (l.) fällt aus.
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Leistungsträger wird fehlen

Bitter! ÖFB-Duo fällt für die kommenden Spiele aus

Das Nationalteam muss in den kommenden beiden Spielen auf zwei wichtige Spieler verzichten.
Sport Heute
Von Sport Heute
29.09.2026, 08:05
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Österreichs Teamchef Ralf Rangnick muss in den kommenden beiden Spielen der Nations League auf zwei Spieler verzichten. Paul Wanner und Nikolas Veratschnig fallen verletzungsbedingt aus und reisen vorzeitig zu ihren Klubs zurück.

Beide ÖFB-Spieler hatten sich im Duell mit dem Kosovo verletzt. Anschließende MRT-Untersuchungen brachten nun Klarheit über die Blessuren.

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Bei Wanner wurde eine Verletzung an der linken Fußsohle festgestellt. Veratschnig zog sich eine Verletzung am rechten Knie zu. Damit stehen beide für die kommenden beiden Nations-League-Partien nicht zur Verfügung. Die weitere Behandlung erfolgt bei ihren jeweiligen Vereinen.

Entwarnung gibt es hingegen bei Sascha Horvath. Der 30-Jährige musste das Training vorzeitig abbrechen und wurde ebenfalls mittels MRT untersucht. Dabei konnte keine strukturelle Verletzung festgestellt werden.

    Damit muss Rangnick für die nächsten beiden Länderspiele zwar ohne Wanner und Veratschnig planen, bei Horvath besteht hingegen Hoffnung auf einen Einsatz.

    red,Akt. 29.09.2026, 08:08, 29.09.2026, 08:05
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