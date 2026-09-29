i Zunächst herrschte in Venedig noch feurige Stimmung. Bei der Rückkehr zu den Autos dann das böse Erwachen. GEPA pictures Ultras ratlos Erste Absage! "Fetzn"-Diebstahl hat Folgen für Rapid Den "Ultras Rapid" wurden zwei wichtige Banner ("Fetzn") gestohlen. Sie diskutieren über Konsequenzen. Ein Fan-Event wurde bereits abgesagt. Von Sport Heute 29.09.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit vielen Jahren sorgt der grün-weiße Fanclub "Ultras Rapid" für Stimmung im Block West – und ist immer wieder für einen Eklat gut. Die Gruppierung hat sich 1988 formiert. Nun droht ihr das plötzliche (mehr oder weniger unfreiwillige) Aus.

Der Grund mag für Außenstehende seltsam klingen, ist in der Szene aber nachvollziehbar. Den Hütteldorfern wurden am Samstag bei der Auswärtsreise zum Testspiel gegen Venedig (0:1) zwei "Fetzn" aus einem Auto gestohlenen. "Fetzn" sind Banner oder Zaunfahnen, die in der Gruppierung einen hohen Stellenwert genießen und konsequent verteidigt werden.

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Werden solche Utensilien von rivalisierenden Gruppen erbeutet, kommt das einem herben Gesichtsverlust gleich und kann die Auflösung der Gruppe bedeuten. Genau das "droht" den "Ultras Rapid", die über Konsequenzen aktuell intern beraten.

Fakt ist: Der mutmaßliche Diebstahl hat bereits erste Folgen. Am Samstag wollten die "Tornados" – eine andere "Ultras"-Gruppierung – im Allianz Stadion ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Mit Grillerei, einer Ausstellung, einer Tombola und einem DJ. Bei freiem Eintritt hätte die Sause um 16 Uhr beginnen sollen. Dazu kommt es nun nicht. Wie die "Tornados" auf ihrer Homepage vermelden, wurde der Event abgesagt.

Ein Grund wird nicht genannt, die zeitliche Nähe zum "Fetzn"-Klau lässt jedoch den Schluss zu, dass es hier einen direkten Zusammenhang gibt.