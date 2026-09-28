i Jürgen Klopp war nach dem 0:1 fassungslos. IMAGO/kolbert-press 0:1-Niederlage "Griechische Tragödie" – Presse zerlegt Klopps DFB-Team Jürgen Klopps Heim-Debüt geht völlig daneben. Nach dem 0:1 gegen Griechenland fällt die internationale Presse ein deutliches Urteil. Von Sport Heute 28.09.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die erhoffte Klopp-Euphorie bekommt den nächsten heftigen Dämpfer. Deutschland verliert das erste Heimspiel unter dem neuen Bundestrainer mit 0:1 gegen Griechenland – und wartet nach dem zweiten Spiel unter Klopp immer noch auf den ersten Sieg.

Und: Neben dem Ergebnis war vor allem die Spielweise enttäuschend – offensiv agierte das DFB-Team ideenlos und defensiv gewohnt anfällig. Entsprechend deutlich fallen die Reaktionen in den internationalen Medien aus.

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Besonders drastisch formuliert es die spanische "AS". Sie schreibt von einer "Griechischen Tragödie für Klopp" und einer "harten Niederlage" für eine deutsche Mannschaft, die nicht richtig in Gang komme.

Auch "Sport" aus Spanien legt nach: "Nicht einmal mit Klopp: Die deutsche Nationalmannschaft bleibt in der 'Klopp-Ära' weiterhin sieglos."

"Auch Klopp bringt Deutschland nicht in Fahrt"

Die "Marca" sieht den erhofften Neustart ebenfalls ins Stocken geraten. "Auch Klopp bringt Deutschland nicht in Fahrt", lautet das Urteil. Der ehemalige Liverpool-Coach sollte nach der enttäuschenden WM eine Revolution einleiten, habe nun aber ebenfalls Probleme zum Beginn seiner Zeit als DFB-Trainer.

In Frankreich sorgt vor allem der griechische Auftritt für Anerkennung. "L'Équipe" bezeichnet den Erfolg als "perfekten Coup". Griechenland habe Deutschland mit einer stabilen Defensive und zielstrebigem Offensivspiel überrascht.

Auch der englische "Guardian" fällt ein deutliches Urteil: "Ein großer Sieg für Griechenland, ein äußerst enttäuschender Abend für die Deutschen." Dazu verweist die Zeitung auf Klopps bisherige Bilanz von nur einem Punkt aus zwei Partien.

Griechen feiern historischen Coup

Ganz anders ist die Stimmung naturgemäß in Griechenland. Die "Gazzetta" jubelt über einen historischen Abend und erinnert an den Sieg gegen England in Wembley 2024: "Was hast du da wieder gemacht, Hellas?"

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Noch offensiver wird "Sport24": "Jürgen Klopp, verneige dich." Der goldene Treffer von Dimitrios Kourbelis und ein starker Tzolakis im Tor hätten Griechenland den nächsten großen Erfolg beschert.

Auch "The Athletic" hebt Klopps missglückte Heim-Premiere hervor. Der abgefälschte Treffer von Kourbelis reichte Griechenland zum 1:0 – und bescherte Klopp bereits in seinem zweiten Spiel als deutscher Bundestrainer die erste Niederlage.