i Horvath musste das Training abbrechen. GEPA pictures Vor Irland-Hit ÖFB-Star muss das Training verletzt abbrechen Aufatmen bei Österreich! Bayern-Star Konrad Laimer ist zurück im Mannschaftstraining, Sascha Horvath musste verletzt aufhören. Von Sport Heute 28.09.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wichtige Verstärkung für das ÖFB-Team! Konrad Laimer ist nach seiner Verletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Bayern-Legionär trainierte am Montag am ÖFB-Campus in Wien erstmals in diesem Lehrgang mit seinen Teamkollegen.

Laimer hatte sich eine Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen und deshalb die ersten beiden Nations-League-Partien verpasst. Eine Rückkehr im weiteren Verlauf des Lehrgangs war aber bereits in Aussicht gestellt worden.

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Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Nun ist der 29-Jährige wieder dabei. Für Laimer war es das erste Mannschaftstraining seit rund eineinhalb Wochen. Damit steht einem Einsatz in den beiden kommenden Auswärtsspielen nichts im Weg.

Österreich gastiert am Donnerstag um 20.45 Uhr in Dublin bei Irland, am Sonntag folgt um 18 Uhr das Duell mit dem Kosovo in Pristina.

Nächste Verletzung beim ÖFB-Team

Während Laimer sein Comeback feiert, gibt es allerdings die nächste Verletzungssorge. Sascha Horvath musste das Training am Montag vorzeitig abbrechen. Der LASK-Kapitän verspürte Schmerzen im Oberschenkel. Wie schwer es den Mittelfeldspieler erwischt hat, war zunächst noch offen.

Auch Michael Gregoritsch und Phillipp Mwene sind noch nicht vollständig ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Beide arbeiteten am Montag abseits des Teams, sollen für die kommenden Länderspiele aber zur Verfügung stehen.

Zurück zur U21

Insgesamt nahmen 14 Spieler an der Einheit teil. Nicht mehr beim A-Team sind Christian Zawieschitzky und Vasilije Markovic. Die beiden Teenager hatten beim 3:1 gegen den Kosovo am Sonntag ihr Debüt im Nationalteam gefeiert.

Nun wechseln sie wieder zur U21-Auswahl. Dort stehen die entscheidenden Spiele in der EM-Qualifikation auf dem Programm.