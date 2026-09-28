i Zinedine Zidane IMAGO/PRESSE SPORTS Nations-League-Hit Hier läuft Belgien gegen Frankreich live im Stream Belgien empfängt heute Frankreich zum Topspiel der Nations League. Beide Teams sind mit Siegen gestartet, die Partie ist live bei DAZN zu sehen. Von Sport Heute 28.09.2026, 17:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am zweiten Spieltag der Liga A, Gruppe 1 kommt es am Montagabend zum Duell zwischen Belgien und Frankreich. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Beide Mannschaften haben zum Auftakt drei Punkte geholt. Belgien gewann mit 2:0 gegen Italien, Frankreich setzte sich auswärts mit 1:0 gegen die Türkei durch.

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Für Frankreich war der Sieg zugleich ein gelungener Einstand für den neuen Teamchef Zinedine Zidane. Der frühere Weltklasse-Spieler feierte gegen die Türkei sein Debüt auf der französischen Trainerbank, Kylian Mbappé erzielte dabei den entscheidenden Treffer.

Damit treffen in Belgien zwei Mannschaften aufeinander, die nach dem ersten Spieltag jeweils bei drei Punkten halten.

Wo läuft Belgien gegen Frankreich heute live?

DAZN überträgt das Nations-League-Spiel zwischen Belgien und Frankreich in Österreich live im Stream. Für die Übertragung ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abo erforderlich.

Eine kostenlose Free-TV-Übertragung ist in Österreich nicht vorgesehen.

Anstoß zwischen Belgien und Frankreich ist am Montag um 20.45 Uhr.