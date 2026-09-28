i Ozan Kabak im Zweikampf mit Pio Esposito IMAGO/Anadolu Agency Nations League Torgala von Italien in der Türkei, Olise knackt Belgien Befreiungsschlag für Italien! Der WM-Zuseher feierte in der Nations League einen klaren 4:1-Sieg in der Türkei. Frankreich gewann in Belgien 1:0. Von Sport Heute 28.09.2026, 23:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zweites Spiel, erster Sieg für Neo-Italien-Teamchef Roberto Mancini. Die "Squadra Azzurra" setzte sich am Montag in der Türkei mit 4:1 (3:0) durch, rehabilitierte sich für das 0:2 gegen Belgien.

Vor 43.361 Fans im Bursa Büyüksehir Belediye Stadyumu brachte Alessandro Bastoni die Gäste bereits in der neunten Minute in Führung. Davide Frattesi (22.) und Michael Kayode (27.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause verkürzte Baris Alper Yilmaz (47.), doch Francesco Pio Esposito (50.) machte mit dem 4:1 alles klar.

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Über den zweiten "Dreier" in Folge durfte sich Zinedine Zidane freuen. Frankreich kam in Belgien trotz zahlreicher Chancen zu einem späten 1:0-Sieg. Das Goldtor steuerte in Abwesenheit von Kylian Mbappe Bayern-Star Michael Olise in der 88. Minute bei.

Am Freitag kommt es in Paris im Stade de France zum direkten Duell zwischen den Fußball-Großmächten.

Alle weiteren Spiele und Ergebnisse findet ihr im "Heute"-Datencenter. Österreich ist am Donnerstag wieder im Einsatz, trifft in Dublin auf Irland.