i Luca Weinhandl (Sturm) im Zweikampf mit Bendeguz Bolla von Rapid. GEPA pictures Nicht im Team-Kader Teenager plötzlich wertvollster Spieler in Österreich Ein neues Ranking auf transfermarkt.at sorgt für Staunen: Der wertvollste Spieler der österreichischen Liga ist demnach ein Sturm-Graz-Juwel. Von Sport Heute 28.09.2026, 19:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Salzburg-Stürmer Karim Konate ist laut transfermarkt.at zwölf Millionen Euro wert. Aber: Der 22-jährige "Bulle" ist nicht mehr die Nummer eins im Ranking.

Nach einem Marktwert-Update ist plötzlich ein rot-weiß-roter Teenager der wertvollste Kicker der österreichischen Bundesliga: Sturm-Eigengewächs Luca Weinhandl. Der 17-Jährige ist laut Portal bereits 15 Millionen Euro wert – im Mai waren es noch 5 Millionen.

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Spannend: In der U18-Altersklasse gibt es weltweit nur vier Fußballer, die aktuell einen höheren Marktwert aufweisen als Weinhandl: Max Dowman (Arsenal, 30 Millionen Euro), Gilberto Mora (Club Tijuana, 25), Kennet Eichhorn (Leverkusen, 20) und Wael Mohya (Mönchengladbach, 17).

Zurück zu Weinhandl. Der Mittelfeldmann eroberte bei den "Blackies" einen Stammplatz, hat bereits 13 Saisoneinsätze zu verbuchen. Ausbeute: ein Tor und ein Assist. Internationale Topvereine sind längst auf das ÖFB-Juwel aufmerksam geworden.

Bei Teamchef Ralf Rangnick kam Weinhandl bislang nicht zum Zug. Aber: 2025 wurde er mit der U17 Vize-Weltmeister. Aktuell steht er im U21-Kader, kämpft um ein EM-Ticket.

Auf jeweils zehn Millionen Euro kommen Sturms Jacob Peter Hödl sowie die Salzburger Edmund Baidoo und Bartosz Mazurek. Wertvollster LASK-Kicker ist Moses Usor mit acht Millionen Euro. Austria-Youngster Vasilije Markovic kommt auf sechs Millionen, bei Rapid hält Petter Nosa Dahl (fünf Millionen Euro) die Fahnen hoch.