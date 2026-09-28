i Karim Adeyemi IMAGO/Kirchner-Media "Hol ihn dir" Mysteriöser Fan brüllt DFB-Star durch ganzes Spiel an Deutschlands 0:1-Pleite gegen Griechenland hatte einen heimlichen TV-Star. Ein Fan feuerte Karim Adeyemi laut an, die Rufe waren im TV unüberhörbar. Von Sport Heute 28.09.2026, 21:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während Jürgen Klopps Mannschaft bei dessen Heim-Debüt als Bundestrainer gegen Griechenland kaum für Begeisterung sorgte, gab zumindest einer auf der Tribüne alles. Ein Anhänger hatte es dabei besonders auf Karim Adeyemi abgesehen.

Vor allem gegen Ende der ersten Halbzeit waren seine Anfeuerungsrufe in der ARD-Übertragung kaum zu überhören. "Jetzt Karim, hol ihn dir! Hol ihn dir! Hol ihn dir, Karim. Der nächste Junge, hol ihn dir!", schallte es durch die Wohnzimmer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Klopp selbst konnte schnell als Urheber ausgeschlossen werden. Der Bundestrainer saß zu diesem Zeitpunkt auf der Bank und unterhielt sich mit seinem Trainerteam.

Außenmikro fängt alles ein

Stattdessen dürfte ein besonders motivierter DFB-Fan für die Dauerbeschallung verantwortlich gewesen sein. Der Anhänger saß offenbar in der Nähe der Seitenlinie – und damit ungünstig nahe an einem Außenmikrofon der TV-Übertragung.

"Karim, nächster Sprint ist deiner, hol ihn dir", war ebenso zu hören wie "Karim, noch fünf (Minuten), der lahmt schon!" Kurz vor der Pause wurde es noch einmal richtig laut. "Zwei Sprints noch Karim!" und "Jetzt pack ihn dir, pack ihn dir, Junge!", brüllte der Fan Richtung Rasen.

Fans rätseln über Schreihals

Im Netz begann schnell die Suche nach dem Mann hinter der Stimme. Ein Verdacht fiel auf Gerd Szesny. Der BVB-Kultfan hatte Adeyemi während dessen Zeit in Dortmund regelmäßig lautstark unterstützt.

Doch der war es offenbar nicht. Laut "T-Online" stellte Szesny selbst auf Instagram klar, dass er gar nicht im Stadion gewesen sei. Für die Partie in Augsburg habe er keine Tickets bekommen.

Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Die Rufe sorgten im Netz jedenfalls für geteilte Meinungen. Ein User bezeichnete den "absurd lauten Schreihals" angesichts der schwachen deutschen Vorstellung sogar als "Highlight des bisherigen Spiels".