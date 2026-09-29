Rapid-Verteidiger unter Schmerzen vom Platz getragen

Bittere Szenen beim Nations-League-Spiel zwischen Nordirland und Ungarn. Rapid-Profi Bendeguz Bolla musste bereits nach 31 Minuten verletzt vom Platz getragen werden.
Der ungarische Nationalspieler wurde bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum von Nordirlands Isaac Price am rechten Fuß getroffen. Bolla ging daraufhin sofort zu Boden und hatte offensichtlich starke Schmerzen.
Schiedsrichter Ricardo de Burgos zeigte Price für das Einsteigen die Gelbe Karte. Für Bolla ging es nach einer längeren Behandlung auf dem Rasen allerdings nicht mehr weiter.
Der 26-Jährige musste schließlich auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Laut ersten Berichten besteht der Verdacht auf eine schwere Verletzung am Knöchel.
Für Rapid wäre ein längerer Ausfall des Verteidigers ein schwerer Rückschlag. Wie schwer sich Bolla tatsächlich verletzt hat, sollen weitere Untersuchungen zeigen.