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Bendeguz Bolla musste verletzt ausgewechselt werden.
Bendeguz Bolla musste verletzt ausgewechselt werden.
IMAGO/NurPhoto
Schwere Verletzung befürchtet

Rapid-Verteidiger unter Schmerzen vom Platz getragen

Sorge um Rapid-Verteidiger Bendeguz Bolla! Der Ungar musste beim Länderspiel gegen Nordirland verletzt ausgewechselt werden.
Sport Heute
Von Sport Heute
29.09.2026, 07:15
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Bittere Szenen beim Nations-League-Spiel zwischen Nordirland und Ungarn. Rapid-Profi Bendeguz Bolla musste bereits nach 31 Minuten verletzt vom Platz getragen werden.

Erste Absage! "Fetzn"-Diebstahl hat Folgen für Rapid

Der ungarische Nationalspieler wurde bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum von Nordirlands Isaac Price am rechten Fuß getroffen. Bolla ging daraufhin sofort zu Boden und hatte offensichtlich starke Schmerzen.

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Schiedsrichter Ricardo de Burgos zeigte Price für das Einsteigen die Gelbe Karte. Für Bolla ging es nach einer längeren Behandlung auf dem Rasen allerdings nicht mehr weiter.

Der 26-Jährige musste schließlich auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Laut ersten Berichten besteht der Verdacht auf eine schwere Verletzung am Knöchel.

    Für Rapid wäre ein längerer Ausfall des Verteidigers ein schwerer Rückschlag. Wie schwer sich Bolla tatsächlich verletzt hat, sollen weitere Untersuchungen zeigen.

    red,29.09.2026, 07:15
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