i Bendeguz Bolla musste verletzt ausgewechselt werden. IMAGO/NurPhoto Schwere Verletzung befürchtet Rapid-Verteidiger unter Schmerzen vom Platz getragen Sorge um Rapid-Verteidiger Bendeguz Bolla! Der Ungar musste beim Länderspiel gegen Nordirland verletzt ausgewechselt werden. Von Sport Heute 29.09.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Szenen beim Nations-League-Spiel zwischen Nordirland und Ungarn. Rapid-Profi Bendeguz Bolla musste bereits nach 31 Minuten verletzt vom Platz getragen werden.

Der ungarische Nationalspieler wurde bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum von Nordirlands Isaac Price am rechten Fuß getroffen. Bolla ging daraufhin sofort zu Boden und hatte offensichtlich starke Schmerzen.

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Schiedsrichter Ricardo de Burgos zeigte Price für das Einsteigen die Gelbe Karte. Für Bolla ging es nach einer längeren Behandlung auf dem Rasen allerdings nicht mehr weiter.

Der 26-Jährige musste schließlich auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Laut ersten Berichten besteht der Verdacht auf eine schwere Verletzung am Knöchel.

Für Rapid wäre ein längerer Ausfall des Verteidigers ein schwerer Rückschlag. Wie schwer sich Bolla tatsächlich verletzt hat, sollen weitere Untersuchungen zeigen.