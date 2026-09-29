i Österreich hat den Aufstieg in A-Liga so gut wie sicher. IMAGO/Branislav Racko Aufstieg, EM-Qualifikation Darum ist der ÖFB-Traumstart besonders wertvoll Österreich legt in der Nations League einen perfekten Start hin. Die beiden Siege haben für das ÖFB-Team gleich mehrere positive Auswirkungen. Von Sport Heute 29.09.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der perfekte Start in die Nations League zahlt sich für Österreich gleich mehrfach aus. Nach den beiden 3:1-Siegen gegen Israel und den Kosovo führt die Mannschaft von Ralf Rangnick nicht nur ihre Gruppe souverän an – auch abseits der Tabelle gibt es Grund zur Freude.

Der Aufstieg in die Liga A rückt immer näher, in der Weltrangliste macht das ÖFB-Team einen Sprung nach vorne. Und besonders wichtig: Auch für die Qualifikation zur EM 2028 hat Österreich eine gute Ausgangslage so gut wie sicher.

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Denn das Abschneiden in der Nations League entscheidet über die Setzung für die Auslosung der EM-Qualifikation 2028. Für Österreich ist die Ausgangslage klar: Beendet das Rangnick-Team seine Gruppe in Liga B auf Platz eins oder zwei, landet es bei der Quali-Auslosung in Topf 2. Bei Rang drei oder vier wäre es Topf 3.

Nach den ersten beiden Siegen stehen die Chancen ausgezeichnet. Laut Berechnungen der Fußball-Datenplattform "Football Meets Data" liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Platz in Topf 2 mittlerweile bei 91,9 Prozent.

ÖFB macht Sprung nach vorne

Auch in der FIFA-Weltrangliste hinterlassen die beiden Siege ihre Spuren. Im aktuellen Live-Ranking zieht Österreich am Iran vorbei und verbessert sich auf Platz 22.

Das ÖFB-Team hält derzeit bei 1606,69 Punkten. Der Blick kann damit bereits weiter nach vorne gehen: Dänemark liegt mit 1618,52 Zählern nur knapp zwölf Punkte vor Österreich. Bei den Zahlen handelt es sich allerdings um das laufende Live-Ranking, nicht um die nächste offizielle FIFA-Weltrangliste.

Aufstieg in Liga A rückt näher

Auch die Rückkehr in die höchste Spielklasse der Nations League wird immer realistischer. Laut "Football Meets Data" liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Österreich in die Liga A aufsteigt, nach dem Traumstart bei 82,5 Prozent.

Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Die Chance auf den Gruppensieg und damit den direkten Aufstieg wird aktuell mit 71,7 Prozent berechnet. Sollte Österreich den ersten Platz verpassen, könnte der Weg nach oben über das Aufstiegs-Playoff führen.