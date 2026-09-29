i Martin Ödegaard krümmte sich vor Schmerzen. IMAGO/NTB Szene im Video "F*** dich!": Skandal nach Foul im Nations-League-Hit Kurz vor dem Schlusspfiff des Nations-League-Duells zwischen Portugal und Norwegen (2:1) sorgte ein hartes Foul für Aufregung. Von Sport Heute 29.09.2026, 07:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurz vor dem Schlusspfiff des Nations-League-Duells zwischen Portugal und Norwegen (2:1) sorgte ein hartes Foul für Aufregung. Im Mittelpunkt standen Bernardo Silva und Norwegens Kapitän Martin Ödegaard.

Silva, der erst in der 87. Minute eingewechselt worden war, verfolgte Ödegaard in der Schlussphase. Obwohl der Arsenal-Star den Ball bereits abgespielt hatte, traf ihn der Portugiese von hinten an den Beinen.

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Ödegaard reagierte wütend auf die Aktion. Als er sich den Ball für den anschließenden Freistoß zurechtlegte, lieferte er sich ein Wortgefecht mit Silva. Auch nach dem Spiel zeigte sich der Norweger verärgert.

"Ich habe einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Das war verrückt, er hat bei einer sinnlosen Aktion die Beherrschung verloren. Er hat mich umgehauen, lange nachdem ich den Ball abgespielt hatte. Ich verstehe nicht, was er da versucht hat", sagte Ödegaard.

Der 27-Jährige legte nach: "Das hat auf einem Fußballplatz nichts zu suchen. Es ist eine Schande, dass sich Leute so verhalten." Was er seinem Gegenspieler unmittelbar nach dem Foul zugerufen hatte, wollte Ödegaard nicht wiederholen: "Ich glaube nicht, dass es angebracht ist, darüber im Fernsehen zu sprechen …"

Auch Ödegaards Teamkollegen kritisierten das Einsteigen. Patrick Berg bezeichnete es als "schreckliche Tat" und ein "absichtliches Foul". Andreas Schjelderup sprach von einem "späten und harten Foul". Silva selbst bewertete die Szene deutlich gelassener. Auf die Kritik aus dem norwegischen Lager reagierte der Portugiese knapp: "Das ist Fußball, mein Freund …"