i Zinedine Zidane flippte komplett aus. Screenshot X Nach Sieg-Treffer Ball weggedroschen und Jubelsprünge! Zidane flippt aus Zinedine Zidane hat beim späten Sieg Frankreichs gegen Belgien für eine ungewöhnliche Jubelszene gesorgt. Von Sport Heute 29.09.2026, 08:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zinedine Zidane hat beim späten Sieg Frankreichs gegen Belgien für eine ungewöhnliche Jubelszene gesorgt. Michael Olise erzielte in der 88. Minute den entscheidenden Treffer – und hielt seinen Teamchef danach nicht mehr an der Seitenlinie.

Zidane absolvierte erst sein zweites Länderspiel als französischer Nationaltrainer. Im schwarzen Anzug verfolgte der 54-Jährige die Schlussphase vor der eigenen Bank, als Bayern-Star Olise noch einmal zum entscheidenden Angriff ansetzte.

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Der Offensivspieler nahm den Ball bereits in der eigenen Hälfte mit dem Oberkörper an und marschierte anschließend in Richtung belgisches Tor. Olise schloss die Aktion selbst ab und traf zum späten Sieg für die Franzosen.

Zidane fieberte an der Seitenlinie mit. Zunächst lief er dem Angriff langsam hinterher, nach Olises Treffer setzte der frühere Weltklasse-Spieler zum Sprint an. Dabei schoss er im Vorbeilaufen auch noch einen auf einem Trainingshütchen liegenden Ball weg.

Nach der Partie erklärte Zidane seinen ungewöhnlichen Jubel. "Ich sah ihn dribbeln und dachte mir: 'Der trifft!' Ich stand voll hinter ihm."

Später musste der Franzose selbst über die Szene lachen. "Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich da gemacht habe! Sicher ist nur, dass ich Michaels Spielzug verfolgt habe, weil ich dachte, er würde dribbeln. Und dann hat er einen außergewöhnlichen Spielzug gemacht. Als ich den Ball sah, musste ich einfach draufschießen. Klingt vielleicht etwas verrückt, aber halb so wild."

Für Zidane war es der zweite Sieg im zweiten Spiel als französischer Teamchef. Nach der Weltmeisterschaft hatte der 108-fache französische Nationalspieler die Nachfolge von Didier Deschamps angetreten. Sein Debüt gegen die Türkei gewann Frankreich mit 1:0, nun folgte der nächste Erfolg.