Klopp will gegen Serbien Negativrekord verhindern

Jürgen Klopp steht vor seinem dritten Spiel als deutscher Bundestrainer bereits unter Druck. Gegen Serbien geht es am Donnerstag in München nicht nur um den ersten Sieg, sondern auch darum, einen Negativrekord zu verhindern.
Sollte Deutschland auch gegen die Serben nicht gewinnen, wäre Klopp der erste DFB-Cheftrainer, der in seinen ersten drei Länderspielen sieglos bleibt. Bislang steht für den 59-Jährigen lediglich ein Punkt aus zwei Partien zu Buche.
Bei seinem Debüt kam die deutsche Nationalmannschaft gegen die Niederlande nicht über ein 1:1 hinaus. Anschließend folgte beim Heimdebüt gegen Griechenland eine 0:1-Niederlage.
Auch zwei prominente Vorgänger mussten allerdings länger auf ihren ersten Sieg warten. Sepp Herberger und Helmut Schön gewannen ebenfalls ihre ersten beiden Spiele als Bundestrainer nicht, holten dabei jedoch jeweils zwei Unentschieden. Im dritten Anlauf gelang beiden schließlich der erste Erfolg.
Ihre Amtszeiten entwickelten sich danach äußerst erfolgreich. Herberger führte Deutschland 1954 zum ersten WM-Titel, Schön gewann mit der DFB-Auswahl 1972 die Europameisterschaft und zwei Jahre später die Weltmeisterschaft.
Einen perfekten Start mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen schafften von Klopps zwölf Vorgängern hingegen nur Rudi Völler, Joachim Löw und Hansi Flick.
Klopp selbst misst seiner Startbilanz wenig Bedeutung bei. Nach der Niederlage gegen Griechenland erklärte der frühere Liverpool-Trainer: "Lieber ein schlechter Start als ein schlechtes Ende."