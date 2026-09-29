i Jürgen Klopp IMAGO/Sven Simon Viel steht am Spiel Klopp will gegen Serbien Negativrekord verhindern Jürgen Klopp wartet auch nach zwei Spielen noch auf seinen ersten Sieg als deutscher Bundestrainer. Gegen Serbien droht nun sogar ein Negativrekord. Von Sport Heute 29.09.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jürgen Klopp steht vor seinem dritten Spiel als deutscher Bundestrainer bereits unter Druck. Gegen Serbien geht es am Donnerstag in München nicht nur um den ersten Sieg, sondern auch darum, einen Negativrekord zu verhindern.

Sollte Deutschland auch gegen die Serben nicht gewinnen, wäre Klopp der erste DFB-Cheftrainer, der in seinen ersten drei Länderspielen sieglos bleibt. Bislang steht für den 59-Jährigen lediglich ein Punkt aus zwei Partien zu Buche.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bei seinem Debüt kam die deutsche Nationalmannschaft gegen die Niederlande nicht über ein 1:1 hinaus. Anschließend folgte beim Heimdebüt gegen Griechenland eine 0:1-Niederlage.

Auch zwei prominente Vorgänger mussten allerdings länger auf ihren ersten Sieg warten. Sepp Herberger und Helmut Schön gewannen ebenfalls ihre ersten beiden Spiele als Bundestrainer nicht, holten dabei jedoch jeweils zwei Unentschieden. Im dritten Anlauf gelang beiden schließlich der erste Erfolg.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Ihre Amtszeiten entwickelten sich danach äußerst erfolgreich. Herberger führte Deutschland 1954 zum ersten WM-Titel, Schön gewann mit der DFB-Auswahl 1972 die Europameisterschaft und zwei Jahre später die Weltmeisterschaft.

Einen perfekten Start mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen schafften von Klopps zwölf Vorgängern hingegen nur Rudi Völler, Joachim Löw und Hansi Flick.

Klopp selbst misst seiner Startbilanz wenig Bedeutung bei. Nach der Niederlage gegen Griechenland erklärte der frühere Liverpool-Trainer: "Lieber ein schlechter Start als ein schlechtes Ende."