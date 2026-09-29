i Ivan Cuellar: In der Kantine von Real Mallorca verletzt. IMAGO/Ricardo Larreina Amador Kurioser Vorfall Torhüter-Legende bei Einsturz der Kantine verletzt Mallorca-Tormann Ivan "Pichu" Cuellar erlitt bei einem außergewöhnlichen Unfall im Vereinsgebäude eine Kopfverletzung. Von Sport Heute 29.09.2026, 12:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Zwischenfall abseits des Fußballplatzes sorgt bei Real Mallorca für Aufregung. Der spanische Klub muss vorerst auf seinen erfahrenen Schlussmann Ivan "Pichu" Cuellar verzichten. Der 42-Jährige wurde am Montag bei einem ungewöhnlichen Unfall im Vereinsgebäude am Kopf verletzt.

Der Vorfall ereignete sich ausgerechnet im Speisesaal des Klubs. Cuellar hielt sich dort auf, als sich plötzlich ein Teil der Einrichtung löste und auf den Torhüter herabstürzte. Der Routinier zog sich dabei eine Kopfverletzung zu und musste umgehend medizinisch versorgt werden.

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Anschließend wurde der Spanier zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort entschieden die Ärzte, Cuellar zunächst stationär aufzunehmen. Der 42-Jährige soll mindestens 24 Stunden zur Beobachtung im Spital bleiben.

Die zunächst große Sorge um den Torhüter konnte Real Mallorca wenig später zumindest etwas lindern. Der Verein teilte mit, dass sich Cuellars Zustand gebessert habe und der Keeper auf dem Weg der Besserung sei. Die weitere Beobachtung im Krankenhaus sei eine Vorsichtsmaßnahme.

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Wie lange Cuellar aufgrund der Kopfverletzung ausfallen wird, ist noch offen. Klar ist lediglich, dass der 42-Jährige dem Absteiger aus der spanischen Liga vorerst nicht zur Verfügung stehen wird.

Cuellar zählt zu den großen Routiniers des spanischen Fußballs. Der Torhüter blickt auf jahrelange Erfahrung im Profi-Fußball zurück. Nun wurde er ausgerechnet abseits des Rasens durch einen äußerst ungewöhnlichen Unfall außer Gefecht gesetzt.