i Dominic Thiem trifft am Samstag auf Rafael Nadal. Teaserimage-Importer Am Samstag Thiem gegen Nadal! Tennis-Hit steigt auf Mallorca Dominic Thiem greift wieder zum Schläger! Österreichs Ex-US-Open-Champion tritt bei einem Show-Turnier in der Rafa Nadal Academy an. Von Sport Heute 29.09.2026, 16:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da werden bei Tennis-Fans Erinnerungen wach! Dominic Thiem steht am Samstag, dem 3. Oktober, wieder auf dem Platz. Der 33-jährige Niederösterreicher nimmt am "Rafa Nadal Academy Slam" in Manacor auf Mallorca teil.

Anlass ist das zehnjährige Bestehen der berühmten Tennis-Akademie von Rafael Nadal. Für das Jubiläum wurden zahlreiche ehemalige Weltstars eingeladen – und die beiden Mannschaften können sich sehen lassen.

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Thiem läuft im Team Murray auf. Angeführt wird die Mannschaft vom zweimaligen Wimbledon-Sieger Andy Murray. Neben Thiem gehören auch der italienische Publikumsliebling Fabio Fognini und der frühere Weltranglisten-Erste Marat Safin zum Team.

Thiem gegen Nadals Star-Truppe

Auf der anderen Seite steht niemand Geringerer als Rafael Nadal. Der 22-fache Grand-Slam-Champion führt sein Team selbst an. Unterstützung bekommt der Spanier von seinen Landsleuten David Ferrer und Carlos Moyá sowie dem französischen Ex-Star Richard Gasquet.

Damit lauten die Teams

Team Nadal: Rafael Nadal, David Ferrer, Carlos Moyá, Richard Gasquet

Team Murray: Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini, Marat Safin

Gespielt wird ein Doppel-Showevent. Der sportliche Wettkampf ist dabei nur ein Teil des Programms. Die Rafa Nadal Academy kündigte für ihre Jubiläumsfeier auch ein großes Unterhaltungsprogramm und den Auftritt eines internationalen Künstlers an.

Für Thiem ist es gleichzeitig ein Wiedersehen mit einigen seiner großen Wegbegleiter. Vor allem mit Nadal lieferte sich der Österreicher während seiner Karriere zahlreiche spektakuläre Duelle. Viermal standen sich die beiden alleine bei den French Open gegenüber, zweimal davon im Finale.

Nun treffen sich die beiden ehemaligen Grand-Slam-Champions unter völlig anderen Vorzeichen wieder – nicht auf der großen Tour, sondern bei Nadals Jubiläum auf Mallorca.