Diagnose ist da – Sorge um Rapid-Star Bolla

Rapid-Star Bendeguz Bolla musste beim 0:0 von Ungarn in der Nations League gegen Nordirland bereits nach gut einer halben Stunde verletzt vom Platz.
Zunächst sah die Verletzung des 26-Jährigen schlimm aus. Bolla hatte Probleme mit dem Sprunggelenk, eine schwerere Verletzung des Außenverteidigers stand im Raum. Am Dienstag folgten weitere Untersuchungen – und zumindest teilweise Entwarnung.
"Den Untersuchungen vom Dienstagmorgen zufolge handelt es sich lediglich um eine Prellung und Verstauchung des Sprunggelenks", teilte der ungarische Fußballverband mit.
Damit dürfte Bolla zumindest von einer schweren Knöchelverletzung verschont geblieben sein. Wie lange der Ungar tatsächlich pausieren muss, ist allerdings noch offen.
Das sorgt auch bei Rapid für Spannung. Bolla gehört beim Tabellenführer zu den stärksten Spielern. Wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann und ob er Rapid bereits im nächsten Spiel zur Verfügung steht, hängt vom weiteren Heilungsverlauf ab.