StartseiteSportFussball
In der Türkei sorgt ein vermeintlicher Schiedsrichter-Skandal für Aufsehen.
In der Türkei sorgt ein vermeintlicher Schiedsrichter-Skandal für Aufsehen.
IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto
Große Aufregung

Razzia, Festnahmen: Schiri-Skandal erschüttert Türkei

Aufregung im türkischen Schiedsrichterwesen. Bei Razzien ist es zu Festnahmen gekommen.
Sport Heute
Von Sport Heute
29.09.2026, 19:53
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der türkische Fußball wird vom nächsten Skandal erschüttert. Bei Razzien wurden der Vorsitzende des zentralen Schiedsrichterausschusses MHK und sechs weitere Verantwortliche festgenommen. Die Ermittler gehen mehreren schwerwiegenden Verdachtsmomenten nach.

Rätsel um "Fetzn"-Dieb der Rapid-Ultras wohl gelöst

Wie die Nachrichtenagentur "Anadolu" berichtet, wird unter anderem wegen des Verdachts auf "Misshandlung", "Urkundenfälschung", "Vertrauensmissbrauch" und "rechtswidrige Erlangung personenbezogener Daten" ermittelt. Zuständig ist die Abteilung für illegale Wetten und Sportkriminalität der Staatsanwaltschaft Istanbul.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Schuldig – Manchester City droht jetzt Mega-Strafe

Durchsuchungen fanden in vier türkischen Provinzen statt, darunter Istanbul und Ankara. Dabei wurden zahlreiche Akten beschlagnahmt. Unter den Unterlagen sollen sich auch Prüfungsdokumente sowie Einnahmen-Überschuss-Rechnungen befinden.

    Die Behörden untersuchen nun unter anderem, ob bei der Einstufung und Einteilung von Schiedsrichtern, bei deren Bewertungen und Ernennungen sowie bei Regelprüfungen eingegriffen wurde. Der MHK ist innerhalb des türkischen Verbandes für die Einstufung, den Einsatz und die Bewertung der Schiedsrichter zuständig.

    Nach ersten Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit dem bereits bekannten Skandal um mutmaßlich illegale Sportwetten durch Schiedsrichter, Spieler und Vereinsfunktionäre.

    red,29.09.2026, 19:53
    Mehr zum Thema
    SchiedsrichterSkandalTürkeiRazzia

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    FussballKorruptionAnkara
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote