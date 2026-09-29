i Österreichs Aufstellung im Heimspiel gegen den Kosovo. GEPA pictures Plötzlich geändert Nummern-Wirrwarr bei ÖFB-Team – das steckt dahinter Zwei Spiele hat Österreichs Team in der Nations League absolviert, dabei schauten zwei Siege heraus. Allerdings gab es auch Nummern-Verwirrung. Von Sport Heute 29.09.2026, 18:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim 3:1-Erfolg gegen den Kosovo hatten viele ÖFB-Fans am vergangenen Sonntag zweimal hinschauen müssen. Sie sahen einen Spieler mit blond gefärbten Haaren, der stolz die Nummer 7 auf dem Rücken trug. Und dessen Name mit "ovic" endete. Arnautovic, der jahrelang die unverzichtbare Nummer 7 im ÖFB-Nationalteam war? Nein, natürlich nicht! Es handelte sich um Austria-Toptalent Vasilije Markovic. Der war für Paul Wanner ins Spiel gekommen.

Doch Halt. Markovic war im ersten Länderspiel ja gar nicht im ÖFB-Kander gestanden, deshalb hat der 18-Jährige auch kein Abonnement auf die Arnautovic-Nummer. Die hatte beim 3:1 gegen Israel am vergangenen Donnerstag in Linz nämlich LASK-Kicker Christoph Lang getragen. Beim zweiten Spiel gegen den Kosovo hatte Lang dann die Rückennummer 11, kam aber nicht zum Einsatz. Diese Nummer trug zuvor gegen Israel der verletzt ausgetauschte Kapitän Michael Gregoritsch.

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Das Nummern-Wirrwarr

Insgesamt gab es gleich sechs Nummern-Veränderungen beim ÖFB-Team. So trug Salzburg-Kapitän Nikolas Veratschnig gegen den Kosovo die Rückennummer 15, war drei Tage zuvor gegen Israel mit der Nummer 14 auf der Kaderliste gestanden, ohne Einsatz geblieben. Die 15 trug zunächst Philipp Lienhart, der gegen den Kosovo nicht mehr im Kader stand. Dafür aber Maxi Wöber, der dann die 14 erhielt, Veratschnig die Nummern tauschen musste.

Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

Ebenso getauscht wurde die Nummer 13 zwischen den Tormännern Lukas Jungwirth (Israel) und Christian Zawieschitzky (Kosovo) oder die 16 zwischen Phillipp Mwene (Israel) und Felix Bacher (Kosovo).

Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Das steckt dahinter

Der Grund dafür liegt im großen Kader, den ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die vier Nations-League-Spiele einberufen hat. 27 Spieler standen im Aufgebot, allerdings dürfen pro Spiel maximal 23 Kicker in den Kader geholt werden. Und diese 23 Spieler müssen auch die Nummern von 1 bis 23 tragen. Besonders viel Augenmerk lag deshalb nun auf den Nummern der Spieler, die nicht (mehr) mit dabei waren. Arnautovics 7 haben wir schon behandelt, die 8 von David Alaba ging an Junior Adamu, die 9 von Marcel Sabitzer an Sasa Kalajdzic, Paul Wanner etwa bekam die 10 von Florian Grillitsch.

Konrad Laimer lief zuletzt stets mit der 20 auf. Diese Nummer hatte nun Sascha Horvath. Der Bayern-Legionär kommt nach seiner überstandenen Adduktorenverletzung zurück in den ÖFB-Kader, deshalb wird es weitere Nummern-Rotationen geben. Im Spiel gegen Irland am Donnerstag werden wir da ein Stückchen schlauer sein.