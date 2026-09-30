i Das Team und Ralf Rangnick erfüllen Julia ihren großen Wunsch. GEPA/Instagram Ganz spezieller Abend Schöne Bilder! ÖFB-Team erfüllt Wunsch von krankem Fan Das ÖFB-Team sorgte vor dem Spiel gegen den Kosovo mit einer großen Geste für einen kranken Fan für große Emotionen. Von Sport Heute 30.09.2026, 07:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich gewann am Sonntagabend mit 3:1 gegen den Kosovo. Sportlich lief der Abend für die Truppe von Ralf Rangnick perfekt, doch besonders für einen Fan wird dieser Abend wohl ewig in Erinnerung bleiben.

Julia ist 32 Jahre alt und schwer krank. Ihr größter Herzenswunsch war es, einmal ein Spiel der ÖFB-Truppe live im Stadion zu sehen. Dieser Herzenswunsch wurde ihr nun erfüllt. Beim Sieg gegen den Kosovo durfte sie mit Hilfe der Rollenden Engel ins Stadion und traf dabei auf ÖFB-Boss Josef Pröll, Teamchef Ralf Rangnick und den verletzten Stürmer Michael Gregoritsch.

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Der Augsburg-Star überreichte Julia auch ein Trikot, das nach der Partie von der gesamten Nationalmannschaft signiert wurde. Die bewegenden Bilder von dem für Julia unvergesslichen Abend teilte der ÖFB in einem Posting auf Instagram.

Wer mehr über die wunderbare Arbeit der "Rollenden Engel" erfahren möchte, kann das auf ihrer Homepage, www.rollende-engel.at, tun.