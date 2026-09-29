i Aeden Scipios Haarpracht sorgte für zwei rote Karten. "screenshot/instagram" Meterlange Haarpracht An Dreadlocks gezogen – zwei rote Karten in einem Spiel Zwei Rote Karten in einem Spiel – beide wegen desselben Vergehens. Aeden Scipios ungewöhnliche Haarpracht stand dabei gleich zweimal im Mittelpunkt. Von Sport Heute 29.09.2026, 22:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der CONCACAF Nations League setzte sich Antigua und Barbuda im Duell mit Anguilla souverän mit 5:0 durch – bekam aber auch zwei rote Karten. Und das hatte einen äußerst ungewöhnlichen Grund: Keon Greene (72.) und Shalon Knight (90 +3.) wurden vom Platz verwiesen, weil sie ihren Gegenspieler an den Haaren gezogen hatten.

Denn auf der Seite von Anguilla wurde ein Spieler eingewechselt, der mit einer ungewöhnlich langen Haarpracht auffällt. Die Rede ist von Aeden Scipio: Der Mittelfeldspieler gilt als der Fußballer mit den längsten Haaren der Welt – seine Dreadlocks hängen beinahe bis zum Boden.

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Scipio wurde beim Stand von 0:5 in der 69. Minute eingewechselt – konnte die Niederlage zwar nicht mehr verhindern, hatte dennoch großen Einfluss auf das Spiel: Denn drei Minuten nach seiner Einwechslung eroberte er von Gegner Greene im eigenen Strafraum den Ball. Der ließ sich nach dem verlorenen Zweikampf zu einer dämlichen Aktion hinreißen, zog Scipio an den Haaren – und sah dafür folgerichtig die Rote Karte.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt hätten die Spieler von Antigua und Barbuda wissen müssen, dass sie die Haare vom anguillanischen Zehner nicht angreifen dürfen. Doch in der Nachspielzeit führten die Haare zum nächsten Platzverweis: Dieses Mal war es Knight, der seinen Gegner beim Laufen an dessen Haarpracht zurückhielt und folgerichtig vom Platz flog.

Somit müssen sowohl Greene als auch Knight beim kommenden Rückspiel gegen Anguilla auf der Tribüne Platz nehmen. Ob ihre Mitspieler aus den Aktionen gelernt haben, bleibt abzuwarten.