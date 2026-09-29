i Spaniens Star-Spieler Lamine Yamal. Reuters 4:1-Sieg Ex-Rapidler ärgert Spanien, aber Yamal spielt groß auf Spanien bleibt das Maß aller Dinge im Fußball. Der amtierende Weltmeister gewann auch das zweite Nations-League-Spiel – 4:1 gegen Kroatien. Von Sport Heute 29.09.2026, 22:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Parallelspiel der Nations-League-Gruppe A3 fuhr England den wichtigen 2:0-Auswärtssieg in Tschechien ein. Anthony Gordon (47.) und Harry Kane (69.) netzten, nachdem die Gastgeber nach einer Roten Karte gegen Pavel Sulc früh dezimiert waren (25.).

Spanien lässt Kroaten keine Chance

In Sevilla gelang den Spaniern der Blitzstart. Vom Anstoß weg erzielte der Weltmeister die Führung durch Star Lamine Yamal. Da waren gerade einmal 71 Sekunden und 26 Pässe gespielt. Die Antwort der Kroaten folgte dann in der 28. Minute mit dem einzigen Abschluss vor der Pause – und der saß gleich. Ex-Rapid-Stürmer Dion Beljo stieg bei einer Flanke von Ivan Perisic hoch und nickte zum überraschenden 1:1-Ausgleich ein. Doch das Remis hielt keine drei Minuten. Denn nach Yamal-Vorlage legte Marc Pubill ebenso per Kopf das 2:1 für die Spanier nach (31.).

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Nach dem Seitenwechsel hatte dann abermals Yamal seinen großen Auftritt, verwertete einen sehenswerten Lochpass von Barcelona-Teamkollege Pedri zum 3:1 (62.). Damit war der erst 19-Jährige an den ersten drei Toren der Spanier beteiligt. Nico Williams sorgte dann für den 4:1-Endstand.

Das reichte dann für den zweiten Sieg des Weltmeisters im zweiten Nations-League-Spiel, bringt freilich auch Platz eins in der Gruppe A3. Und das, obwohl Leistungsträger wie Pedri, Rodri oder Williams zu Beginn noch auf der Bank saßen.

Siege für Schweiz und Slowenien

In der Liga B1 feierte die Schweiz ebenso den zweiten Erfolg und gewann in Schottland mit 3:0, nachdem Ricardo Rodriguez (12.), Nico Elvedi (55.) und Zeki Amdouni (82.) trafen. Zuvor hatte Jack Hendry für eine Notbremse Rot gesehen (11.). Das Parallelspiel entschied Slowenien mit 2:0 gegen NOrdmazedonien für sich. Der Ex-Sturm-Spieler Sandi Lovric (55.) und Aljosa Matko (82.) trafen.

Nach einem Tag Pause wird die Nations League mit dem dritten Spieltag ab Donnerstag fortgesetzt.