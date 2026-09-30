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ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.
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Neuling rückt nach

Nächster ÖFB-Ausfall! Rangnick muss Kader umbauen

Das ÖFB-Team muss vor den kommenden Nations-League-Spielen einen weiteren Ausfall verkraften.
Sport Heute
Von Sport Heute
30.09.2026, 09:35
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Beim ÖFB-Team kommt es vor den beiden anstehenden Auswärtsspielen in der Nations League zu weiteren personellen Veränderungen. Christian Zawieschitzky und Sascha Horvath fallen verletzungsbedingt aus.

Zawieschitzky war nach seinem Debüt gegen den Kosovo zunächst zum U21-Nationalteam abgereist. Dort sollte der Torhüter in den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Dänemark am 2. Oktober in Wien und gegen Wales am 6. Oktober zum Einsatz kommen.

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Daraus wird allerdings nichts. Aufgrund muskulärer Probleme im Adduktorenbereich steht Zawieschitzky U21-Teamchef Peter Perchtold nicht zur Verfügung. Stattdessen wechselt Lukas Jungwirth vom A-Team zur U21.

Bitter! ÖFB-Duo fällt für die kommenden Spiele aus

Im Gegenzug rückt Matteo Bignetti in den Kader von Ralf Rangnick auf. Der 22-jährige Torhüter wird das Nationalteam zu den Nations-League-Auswärtsspielen gegen Irland am 1. Oktober und den Kosovo am 4. Oktober begleiten.

    Ebenfalls abreisen musste Sascha Horvath. Seine Oberschenkelbeschwerden lassen derzeit keinen Einsatz zu. Beim ÖFB will man deshalb kein Risiko eingehen und verzichtet in den kommenden Partien auf den 30-Jährigen.

    red,Akt. 30.09.2026, 09:37, 30.09.2026, 09:35
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