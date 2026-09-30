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Er ist nicht mehr erste Wahl

Ronaldo Drama! Stürmer-Star schmollt alleine im Hotel

Cristiano Ronaldo ist nicht mehr erste Wahl bei Portugal und stänkert daher gegen Trainer Jorge Jesus.
Sport Heute
Von Sport Heute
30.09.2026, 09:00
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Wieder Drama um Cristiano Ronaldo!

Ronaldo trifft wichtige Entscheidung über Zukunft

Der Stürmer-Star von Al-Nassr soll sich laut mehreren Medienberichten mit Nationaltrainer Jorge Jesus zerstritten haben. Beim Nations-League-Spiel gegen Norwegen (2:1 für Portugal) blieb der 41-Jährige die gesamte Spielzeit über auf der Bank – ein Novum für den eitlen Stürmer.

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Der Ex-Real-Star war darüber gar nicht erfreut. Als alle anderen Spieler Portugals sich bei den mitgereisten Fans bedankten, stürmte Ronaldo als Einziger wutentbrannt in die Kabine. Vor dem Duell gegen Dänemark soll die Lage nun eskaliert sein.

Ronaldo ist beleidigt, ignoriert seine Fans

CR7 verweigerte am gestrigen Dienstag das Training mit der Mannschaft und nahm auch nicht an der Krafteinheit im Fitnessstudio teil, sondern blieb alleine im Hotelzimmer. Jetzt musste sogar der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes nach Dänemark reisen, um zwischen Ronaldo und Trainer Jorge Jesus zu vermitteln.

Für Portugal bestritt Ronaldo bisher 234 Spiele, in denen ihm 146 Tore gelangen. 2016 konnte er den EM-Titel feiern, zudem gewann er zweimal die Nations League.

red,30.09.2026, 09:00
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