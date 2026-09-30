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Kroatien-Trainer Slaven Bilic.
Kroatien-Trainer Slaven Bilic.
IMAGO/AFLOSPORT
Weltmeister deutlich überlegen

Von Spanien vorgeführt: Kroatien-Coach Bilic stinksauer

Große Ernüchterung bei Kroatien nach der deutlichen 1:4-Pleite gegen Weltmeister Spanien. Coach Slaven Bilic war danach sichtlich angefressen.
Sport Heute
Von Sport Heute
30.09.2026, 10:45
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Kroatien geht gegen Spanien mit 1:4 unter – und Teamchef Slaven Bilic ist bedient. Nach der deutlichen Niederlage in Sevilla rechnete der 58-Jährige mit dem Auftritt seiner Mannschaft ab.

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Dabei waren die Kroaten mit dem Ergebnis sogar noch gut bedient. Spaniens Trainer Luis de la Fuente meinte anschließend, dass sowohl die erste als auch die zweite Hälfte jeweils 4:1 oder 5:1 hätte enden können. Bilic sprach von einem "schwierigen Abend", der "in jeder Hinsicht schlecht" verlaufen sei.

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Besonders die fehlende Aggressivität seiner Mannschaft ärgerte den Teamchef. "Es ist eine Enttäuschung, ein schlechtes Ergebnis, ein schlechtes Gefühl", erklärte Bilic und schob eine klare Ansage hinterher: "Wir sind nicht hergekommen, um mit den Spaniern zu feiern."

Dabei erkannte Bilic die Überlegenheit des Weltmeisters durchaus an. "Sie sind die Besten, nicht nur heute." Gleichzeitig kritisierte er, dass Kroatien dem Gegner viel zu viele Räume überlassen habe. "Es gibt bei uns zwar gute Dinge. Aber nur wenige."

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    Bereits am kommenden Dienstag bekommt Kroatien im Rückspiel die Chance zur Revanche. Bilic verspricht eine Reaktion: "Wir haben noch das Rückspiel vor uns, da werden wir eine andere Mannschaft sein."

    red,30.09.2026, 10:45
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