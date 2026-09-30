i Jakob Schöller GEPA pictures Er ist verletzt ÖFB und Rapid bei Schöller nach Trainer-Kritik einig Das Missverständnis rund um die Einberufung von Jakob Schöller ins österreichische U21-Nationalteam ist offenbar geklärt. Von Sport Heute 30.09.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Missverständnis rund um die Einberufung von Jakob Schöller ins österreichische U21-Nationalteam ist offenbar geklärt. Der Rapid-Verteidiger wird trotz seiner Nominierung nicht in den kommenden EM-Qualifikationsspielen zum Einsatz kommen.

Für die Kommunikationsprobleme zwischen Rapid und dem ÖFB soll laut "Kurier" unter anderem das überraschende Aus von Sportdirektor Peter Schöttel eine Rolle gespielt haben. Schöttel sei zuvor der Ansprechpartner in der Personalie Schöller gewesen.

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Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup hatte die Nominierung des angeschlagenen Innenverteidigers zuletzt deutlich kritisiert. Für den Dänen war nicht nachvollziehbar, warum der 20-Jährige trotz seiner Verletzungsprobleme zum U21-Team einberufen wurde.

Mittlerweile soll es einen konstruktiven Austausch zwischen U21-Teamchef Peter Perchtold und Rapid-Sportdirektor Markus Katzer geben. Schöller soll beim ÖFB medizinisch untersucht werden. Dabei soll auch geklärt werden, warum der Innenverteidiger zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Die Ergebnisse sollen anschließend an Rapid übermittelt werden.

Ein Einsatz in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Dänemark und Wales ist jedenfalls ausgeschlossen. Schöller kann aufgrund seiner Verletzung derzeit noch keine Zweikämpfe im Training absolvieren.