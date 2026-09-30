i Wer wird für Österreich gegen Irland beginnen? GEPA pictures Nations-League-Kracher Stimme ab! Deine ÖFB-Startelf gegen Irland Zwei Spiele, zwei Siege! Das ÖFB-Team ist ideal in die Nations League gestartet. Gegen Irland soll es nun so weitergehen. Wie würdest Du aufstellen? Von Sport Heute 30.09.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Team von Ralf Rangnick hat beide Heimspiele zum Start der Nations League für sich entschieden. In Linz holte die ÖFB-Nationalmannschaft einen 3:1-Erfolg gegen Israel und trotzte einer holprigen Startphase, gegen den Kosovo mit Ex-Teamchef Franco Foda gewann Rot-Weiß-Rot am Sonntag in Wien ebenso mit 3:1.

Damit brachte sich die heimische Nationalmannschaft auf dem Weg zum Aufstieg in die A-Liga der Nations League in eine ausgesprochen gute Position. Und das, bevor zwei schwierige Auswärtsspiele warten: am Donnerstag um 20.45 Uhr in Dublin (Irland), am Sonntag um 18 Uhr in Pristina (Kosovo).

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Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Kader-Veränderungen

Dafür hat sich der ÖFB-Kader doch deutlich geändert. Mit Konrad Laimer ist zwar ein Stammspieler nach überstandener Adduktorenverletzung zurück zum Team gestoßen. Die Frage ist aber, ob der Bayern-Legionär schon für einen Platz in der Startaufstellung bereit ist. Auch Stürmer Michael Gregoritsch, der gegen Israel umknöchelte und raus musste, ist wieder einsatzfähig.

Dafür reisten die verletzten Paul Wanner, Nikolas Veratschnig und Sascha Horvath ab, Tormann-Ass Christian Zawieschitzky sollte eigentlich die U21 verstärken, musste aber ebenso angeschlagen passen. Deshalb kam Lukas Jungwirth zum ÖFB-Nachwuchsteam, wurde Matteo Bignetti in den A-Kader hochgezogen. Auch Austria-Talent Vasilije Markovic verstärkte die U21.

All das lässt Teamchef Ralf Rangnick mit einigen Fragezeichen zurück. In der Mittelfeld-Zentrale sind die Optionen beschränkt, genauso wie auf der Position des Rechtsverteidigers.

Doch nun bist Du am Zug! Stimme für deine ÖFB-Wunschelf im Nations-League-Duell gegen Irland ab. Unten gibt es die Positionen zum Durchklicken.

Nach dem Nations-League-Duell in Dublin geht es direkt weiter nach Pristina.