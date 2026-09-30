i Florian Wiegele (m.) steht gegen Irland im Tor. GEPA pictures "Keine Bedenken" Fix! Rangnick bestätigt Nummer 1 für Irland-Duell Ralf Rangnick setzt seine Tormannrotation im ÖFB-Team fort. Gegen Irland bekommt mit Florian Wiegele der nächste Keeper seine Chance. Von Sport Heute 30.09.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ralf Rangnick setzt seine Tormannrotation im ÖFB-Team fort. Im Nations-League-Auswärtsspiel gegen Irland am Donnerstag darf sich Florian Wiegele über seinen Einsatz freuen.

Der 68-jährige Teamchef bestätigte im ORF-Interview, dass der Torhüter von Viktoria Pilsen in Dublin zwischen den Pfosten stehen wird. "Florian hat es im Training wieder richtig gut gemacht, spielt in seinem Verein jedes Spiel und von daher habe ich nicht nur keine Bedenken, sondern bin ich sehr guter Dinge, dass er das morgen auch richtig gut machen wird", erklärte Rangnick.

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Damit kommt bereits der nächste ÖFB-Goalie in der Nations League zum Zug. Beim 3:1 gegen Israel hatte Alexander Schlager das Tor gehütet, beim anschließenden 3:1-Erfolg gegen den Kosovo feierte Christian Zawieschitzky sein Debüt.

Wer am Sonntag im Auswärtsspiel gegen den Kosovo im Tor stehen wird, ist noch offen. Laut Rangnick wird entweder Wiegele erneut beginnen oder Schlager ins Tor zurückkehren.

Eigentlich hätte Lukas Jungwirth in dieser Partie sein Debüt im A-Team feiern sollen, wie Rangnick verriet. Der LASK-Goalie wird nun allerdings bei der U21 benötigt. Grund dafür ist die Verletzung von Zawieschitzky, der deshalb nicht wie geplant in der U21-EM-Qualifikation eingesetzt werden kann.