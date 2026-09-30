i Star-Trainer Pep Guardiola. Reuters Betrugsvorwürfe gegen Klub Guardiola über ManCity-Urteil: "Werden diese Zeit..." Nach dem Schuldspruch gegen Manchester City wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League hat sich nun Pep Guardiola zu Wort gemeldet. Von Sport Heute 30.09.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Schuldspruch gegen Manchester City wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League hat sich nun auch Ex-Trainer Pep Guardiola zu Wort gemeldet. Der Spanier stellt sich demonstrativ hinter seinen ehemaligen Klub.

"Ich will, dass jeder Fan von Manchester City weiß, dass ich da bin – mehr als je zuvor. Ich bin, war und werde immer hinter meinem Klub stehen, hinter dem Eigentümer, dem Vorsitzenden, Ferran, den Spielern, dem Staff, Enzo und euch, unseren einzigartigen Unterstützern. Lasst es mich deutlich sagen: Wir werden diese Zeit gemeinsam durchstehen. Ich liebe euch alle", schrieb Guardiola auf X.

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Der Star-Trainer prägte bei den "Citizens" eine Ära. Von Sommer 2016 bis Sommer 2026 stand Guardiola bei Manchester City an der Seitenlinie und sammelte zahlreiche Titel. Unter anderem gewann er mit dem Klub die Champions League, sechs englische Meisterschaften, fünf Ligapokale, drei FA Cups und die Klub-WM.

Manchester City war zuvor wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League schuldig gesprochen worden. Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 2009 und 2018.

Der Klub weist die Vorwürfe weiterhin zurück und kündigte an, sämtliche zur Verfügung stehenden Rechtsmittel gegen die Entscheidung auszuschöpfen. Welche Sanktionen Manchester City drohen, ist derzeit noch offen.