i Für England-Gigant Manchester City könnte es so richtig eng werden. IMAGO/NurPhoto Klub schuldig gesprochen Fünfte Liga! Manchester City droht Total-Absturz Jetzt geht es Manchester City so richtig an den Kragen. Die Premier League sprach den Verein schuldig, nun droht der Absturz in die fünfte Liga. Von Sport Heute 30.09.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Finanz-Urteil gegen Manchester City steht die Fußball-Welt vor der Frage: Wie hart wird der englische Topklub bestraft? Neben einer Geldstrafe, einem Punktabzug oder einer Transfersperre steht sogar ein Szenario im Raum, das City bis in die fünfte Liga befördern könnte – ein Liga-Ausschluss.

Wie "Talksport" berichtet, könnte Manchester City im Extremfall nicht nur aus der Premier League ausgeschlossen werden. Auch die EFL, unter deren Dach die drei Profi-Ligen unterhalb der Premier League stehen, soll bereit sein, die Entscheidung der höchsten Spielklasse zu unterstützen und City ebenfalls auszuschließen – sollte es soweit kommen.

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"Es besteht also die Gefahr, dass Manchester City im schlimmsten Fall komplett aus dem Fußball ausgeschlossen wird", erklärt Kommentator Ben Jacobs. Da in England die höchsten vier Spielklassen noch Profiligen sind, könnte City damit bis in die fünftklassige National League abstürzen. Das wäre freilich eine Katastrophe für den aus Abu Dhabi finanzierten Verein.

Fix ist dieses Horror-Szenario allerdings keineswegs. Über das Strafmaß wird erst in einem gesonderten Verfahren entschieden. Die zuständige Kommission verfügt laut Premier League über einen "weiten Ermessensspielraum". Möglich seien unter anderem Geldstrafen, Punktabzüge und weitere sportliche Sanktionen.

Manchester City kann bis zum 2. Oktober gegen die Feststellungen Berufung einlegen. Zuvor hat die Premier League offiziell erklärt, dass City gegen 114 der 115 vorgeworfenen Punkte verstoßen habe, wie eine unabhängige Kommission ermittelte. Der Klub beharrt weiterhin auf seiner Unschuld. Wie tief City tatsächlich fallen könnte, ist damit noch völlig offen.