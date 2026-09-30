i Nico Schlotterbeck IMAGO/Beautiful Sports International Dortmund muss zittern Sabitzer-Kollege verletzt sich im Klopp-Training Bitterer Ausfall für Jürgen Klopp und Dortmund. Nico Schlotterbeck verletzt sich im Training und muss vom DFB-Team abreisen. Von Sport Heute 30.09.2026, 17:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp muss in den kommenden beiden Länderspielen auf Nico Schlotterbeck verzichten. Der Dortmund-Verteidiger und Klub-Kollege der beiden ÖFB-Stars Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka hat sich beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft am rechten Knöchel verletzt und reist zur weiteren Behandlung zurück zu seinem Klub.

Nach Informationen der "Bild" hat sich der 26-Jährige eine Blessur am Außenband zugezogen. Eine Operation soll zwar nicht notwendig sein, Schlotterbeck verpasst aber die Partien gegen Serbien am Donnerstag in München und am Sonntag in Griechenland. Auch sein Einsatz für Dortmund gegen Werder Bremen am 9. Oktober ist dem Bericht zufolge gefährdet.

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Besonders kurios ist die Entstehung der Verletzung. Bei einem lockeren Wettkampf während des Aufwärmens mussten die DFB-Stars Slalomhütchen umdribbeln. Schlotterbeck verlor dabei die Kontrolle, geriet in eine andere Übungsgruppe und knickte mit dem rechten Knöchel um.

Zunächst sorgte die missglückte Aktion noch für Gelächter bei einigen Mitspielern. Als Schlotterbeck mit Schmerzen am Boden liegen blieb, war der Spaß allerdings sofort vorbei. Klopp, seine Spieler und der Mannschaftsarzt eilten zum BVB-Star, der die Einheit wenig später abbrechen musste.

Für Klopp wiegt der Ausfall zusätzlich schwer. Schlotterbeck galt laut "Bild" sogar als möglicher Kandidat für die Kapitänsbinde gegen Serbien. Jetzt muss der Bundestrainer seine Abwehr kurzfristig umbauen.