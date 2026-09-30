i Roberto Carlos zählt zu den besten Außenverteidigern aller Zeiten. IMAGO/ZUMA Press Familiäre Gründe "99 % verloren" – Real-Legende verzockte 160 Millionen Auf dem Rasen gehörte Roberto Carlos zu den ganz Großen, finanziell erlebte der Brasilianer dagegen ein Desaster, verlor fast sein ganzes Vermögen. Von Sport Heute 30.09.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen-Gehälter, große Werbeverträge und eine Karriere bei einigen der besten Klubs der Welt – trotzdem stand Roberto Carlos nach seiner aktiven Laufbahn plötzlich vor einem finanziellen Scherbenhaufen.

Beim Portugal Football Summit in Lissabon spricht der mittlerweile 53-Jährige offen über eine schwierige Phase seines Lebens. Der Weltmeister von 2002 offenbart, 99 Prozent seiner Einnahmen aus seiner Fußball-Karriere verloren zu haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schätzungen zufolge soll Carlos während seiner Laufbahn rund 160 Millionen Euro verdient haben. Doch falsche Entscheidungen und Geschäfte mit den falschen Personen hätten ihn beinahe alles gekostet.

"Bankkonto leer geräumt"

"Ich hatte Probleme mit Leuten, die mein Bankkonto leer geräumt haben. Ich habe 99 Prozent von allem verloren, was ich mit Fußball verdient habe", erzählt der frühere Linksverteidiger.

Besonders ein Moment blieb ihm in Erinnerung. "Ich hatte ein sehr ernstes familiäres Problem. Am Donnerstag ging ich um Mitternacht ins Bett, und am Freitag erhielt ich einen Stapel Dokumente, von denen ich nichts wusste. Da wurde mir klar, dass ich meine gesamte Vergangenheit verloren hatte."

Laut dem brasilianischen Sender "Globo" soll Carlos in der Vergangenheit unter anderem Probleme mit Spielerberatern gehabt haben. Der Ex-Star selbst räumt ein, schwere Fehler gemacht zu haben.

Carlos warnt junge Fußballer

Seine Erfahrungen wünscht der Brasilianer deshalb an die nächste Generation weiterzugeben. Profis sollten sich nicht darauf verlassen, dass die hohen Einnahmen während ihrer Karriere automatisch für das restliche Leben reichen. "Ich habe immer über Zukunftspläne nach meiner aktiven Karriere nachgedacht."

Carlos versuchte schon während seiner Zeit als Profi, sich ein zweites Standbein aufzubauen. "Es geht darum, sich als Spieler eine Geschichte aufzubauen und sein Image zu nutzen. Als ich mich entschied, den Fußball zu verlassen, hatte ich bereits meine Lizenz als Sportdirektor und arbeitete mit vielen Marken zusammen."

Heute profitiert der Weltmeister von diesen Vorbereitungen. Carlos arbeitet unter anderem als Markenbotschafter für Real Madrid und war auch im Nachwuchsbereich tätig.