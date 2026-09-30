i Cristiano Ronaldo Imago Flucht im Privatjet Ronaldo-Streit eskaliert – er bricht Portugal-Camp ab Der Streit um Cristiano Ronaldo eskaliert. Nach dem Ärger mit Teamchef Jorge Jesus verlässt der Superstar vorzeitig das Portugal-Camp. Von Sport Heute 30.09.2026, 20:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Portugals Nationalteam spitzt sich die Causa Cristiano Ronaldo weiter zu. Der 41-Jährige hat das Teamcamp vorzeitig verlassen und soll laut Medienberichten mit seinem Privatjet nach Madrid reisen. Damit verpasst der Kapitän das anstehende Länderspiel gegen Dänemark.

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Auslöser der Unruhe war der 2:1-Sieg gegen Norwegen. Teamchef Jorge Jesus ließ Ronaldo über die gesamten 90 Minuten auf der Bank. Eine absolute Seltenheit: In einem Pflichtspiel Portugals war dem Superstar eine solche Rolle seit vielen Jahren praktisch nicht mehr widerfahren.

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Ronaldo musste sich in der zweiten Hälfte zwar aufwärmen, wurde letztlich aber nicht eingewechselt. Nach dem Schlusspfiff verschwand der Al-Nassr-Star direkt in der Kabine. In den folgenden Tagen trainierte er zudem nicht regulär mit seinen Teamkollegen. Eine Verletzung lag laut portugiesischem Verband nicht vor.

Jesus versuchte anschließend zwar, die Wogen in einem Gespräch zu glätten, machte bei seiner sportlichen Linie aber keine Zugeständnisse. Der 72-Jährige stellte klar, dass alleine er über Ronaldos Einsatzzeit entscheidet und auch gegen Dänemark erneut ein Platz auf der Bank möglich gewesen wäre.

Die Situation wurde schließlich sogar zur Chefsache. Verbandspräsident Pedro Proenca reiste eigens nach Kopenhagen, um in der festgefahrenen Situation zu vermitteln. Offenbar ohne Erfolg: Ronaldo hat das Camp verlassen. Wie es mit seiner Karriere im portugiesischen Nationalteam weitergeht, ist damit vorerst offen.