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Miguel Freckleton
Miguel Freckleton
IMAGO/Harald Dostal
In Linz noch wenige Einsätze

LASK-Legionär feiert Debüt im Jamaika-Nationalteam

Miguel Freckleton hat sein erstes Länderspiel für Jamaika absolviert. Der LASK-Verteidiger kommt gegen Honduras zur Halbzeit ins Spiel.
Sport Heute
Von Sport Heute
30.09.2026, 21:16
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LASK-Profi Miguel Freckleton darf sich über seine Premiere im Nationalteam freuen. Der 23-Jährige wurde bei Jamaikas 0:1-Niederlage gegen Honduras in der CONCACAF Nations League zur Pause eingewechselt und kam als Rechtsverteidiger zum Einsatz.

Zu diesem Zeitpunkt lag Jamaika bereits zurück. Keyrol Figueroa hatte Honduras in der 14. Minute in Führung gebracht. Am Ergebnis änderte sich nach Freckletons Einwechslung nichts mehr.

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Für Jamaika bedeutet die Niederlage einen Rückschlag in der Gruppe B. Das Team fällt auf den dritten Tabellenplatz hinter Guatemala und Suriname zurück, Honduras liegt nun auf Rang vier.

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Freckleton wurde in England geboren und wechselte im Sommer zum LASK. Bei den Linzern kam der Innenverteidiger bislang sechsmal in Pflichtspielen zum Einsatz.

Einen Stammplatz konnte sich der 23-Jährige beim Double-Sieger bisher noch nicht erkämpfen. Von Beginn an durfte Freckleton bislang lediglich im Cup gegen den Deutschlandsberger SC ran.

red,30.09.2026, 21:16
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