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Xaver Schlager im Einsatz.
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Duell in Dublin

Dieser TV-Sender überträgt Irland gegen Österreich

Österreich will seinen Traumstart in die Nations League fortsetzen. Gegen Irland jagt das ÖFB-Team am Donnerstagabend den dritten Sieg.
Sport Heute
Von Sport Heute
01.10.2026, 07:20
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Österreich will seinen perfekten Start in die Nations League fortsetzen. Am dritten Spieltag gastiert das ÖFB-Team am Donnerstagabend bei Irland im Aviva Stadium in Dublin.

Fix! Rangnick bestätigt Nummer 1 für Irland-Duell

Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick hält nach den ersten beiden Partien beim Punktemaximum. Sowohl Israel als auch der Kosovo wurden jeweils mit 3:1 bezwungen. Nun soll gegen die "Boys in Green" der dritte Sieg im dritten Spiel folgen.

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Irland startete hingegen mit einer Niederlage gegen den Kosovo in die Nations League. Zuletzt zeigte die Mannschaft von Teamchef Heimir Hallgrimsson allerdings eine deutliche Reaktion und setzte sich mit 3:0 gegen Israel durch.

Köpfe gesenkt! ÖFB-Gegner protestiert vor Israel-Spiel

Vor heimischer Kulisse wollen die Iren nun auch dem ÖFB-Team Punkte abknöpfen. Rangnick muss in Dublin unter anderem auf die verletzten Paul Wanner und Nikolas Veratschnig verzichten.

    Anpfiff im Aviva Stadium ist um 20.45 Uhr. ORF 1 überträgt die Partie live, die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Dietmar Wolff und Andreas Ivanschitz, Lisa Makas und Peter Stöger übernehmen die Analyse. Christian Diendorfer moderiert.

    red,01.10.2026, 07:20
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