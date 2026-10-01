i Xaver Schlager im Einsatz. GEPA pictures Duell in Dublin Dieser TV-Sender überträgt Irland gegen Österreich Österreich will seinen Traumstart in die Nations League fortsetzen. Gegen Irland jagt das ÖFB-Team am Donnerstagabend den dritten Sieg. Von Sport Heute 01.10.2026, 07:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich will seinen perfekten Start in die Nations League fortsetzen. Am dritten Spieltag gastiert das ÖFB-Team am Donnerstagabend bei Irland im Aviva Stadium in Dublin.

Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick hält nach den ersten beiden Partien beim Punktemaximum. Sowohl Israel als auch der Kosovo wurden jeweils mit 3:1 bezwungen. Nun soll gegen die "Boys in Green" der dritte Sieg im dritten Spiel folgen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Irland startete hingegen mit einer Niederlage gegen den Kosovo in die Nations League. Zuletzt zeigte die Mannschaft von Teamchef Heimir Hallgrimsson allerdings eine deutliche Reaktion und setzte sich mit 3:0 gegen Israel durch.

Vor heimischer Kulisse wollen die Iren nun auch dem ÖFB-Team Punkte abknöpfen. Rangnick muss in Dublin unter anderem auf die verletzten Paul Wanner und Nikolas Veratschnig verzichten.

Anpfiff im Aviva Stadium ist um 20.45 Uhr. ORF 1 überträgt die Partie live, die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Dietmar Wolff und Andreas Ivanschitz, Lisa Makas und Peter Stöger übernehmen die Analyse. Christian Diendorfer moderiert.