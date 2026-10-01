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Während Ronaldo schmollt

Besondere Ehre für Lionel Messi in Argentinien

Lionel Messi wird vor seinem Abschiedsspiel für Argentinien von der Universität in Buenos Aires geehrt.
Sport Heute
Von Sport Heute
01.10.2026, 08:31
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Lionel Messi erhält kurz vor seinem Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft eine besondere Auszeichnung. Die Universität von Buenos Aires verleiht dem 39-Jährigen die Ehrendoktorwürde.

Die Ehrung soll vor Messis Abschiedsspiel am 7. Oktober gegen Benin im legendären Estadio Monumental in Buenos Aires stattfinden. Das gab die Universität auf ihrer Website bekannt.

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Der Oberste Rat der Hochschule fasste den Beschluss einstimmig. Messi stehe mit seiner Karriere für "Exzellenz, Beharrlichkeit, Bescheidenheit und ethisches Handeln" sowie für sein großes Engagement für die argentinische Nationalmannschaft. Dabei handle es sich um Werte, die auch von der Universität gefördert würden.

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Besonders hervorgehoben wurden Messis Erfolge als Kapitän der "Albiceleste". Unter seiner Führung gewann Argentinien vier Titel in Serie: die Copa America 2021 und 2024 sowie 2022 die Weltmeisterschaft und die Finalissima gegen Europameister Italien.

Große Ehre! Messi wird in allen Ligen geehrt

"Über das hinaus, was wir alle in Argentinien über Messi wissen – unabhängig von den Zahlen und Statistiken, die seine Leistungen als Sportler belegen –, möchten wir auch einen bescheidenen, beharrlichen Menschen würdigen, der ein Vorbild und Botschafter unserer Populärkultur und unserer nationalen Identität ist", erklärte Universitätsrektor Ricardo Gelpi.

    Messi hatte Ende August, rund sechs Wochen nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien, seinen Rücktritt aus dem Nationalteam verkündet. Für sein Abschiedsspiel wurde der achtmalige Weltfußballer von Teamchef Lionel Scaloni noch einmal nominiert. Das Interesse ist riesig: Die Tickets für die Partie gegen Benin waren innerhalb von weniger als zwei Stunden ausverkauft.

    red,01.10.2026, 08:31
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