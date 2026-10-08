Unfall auf der S1! Vier Autos beteiligt, Frau im Spital

Unfallserie am Mittwochnachmittag auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) vor Wien! Bei Maria-Lanzendorf nahe Schwechat kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Insgesamt sollen vier Fahrzeuge ineinander gekracht sein, wie ein "Heute"-Leser berichtet.
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In Fahrtrichtung Wien soll sich der Unfall gegen 16 Uhr ereignet haben. Vier Fahrzeuge sollen ineinander gekracht sein. Die Unfallursache ist bislang unklar, aber: Trotz des heftigen Zusammenstoßes dürfte der Unfall glimpflich ausgegangen sein.
Eine 53-jährige Frau wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Beteiligten kamen mit einem Schrecken und Blechschaden davon.