StartseiteCommunity
Am Mittwochabend sorgte ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen für Stau auf der S1
Am Mittwochabend sorgte ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen für Stau auf der S1
Leserreporter
Kettenreaktion

Unfall auf der S1! Vier Autos beteiligt, Frau im Spital

Auf der S1 Richtung Wien krachten am Mittwoch vier Fahrzeuge ineinander. Eine Frau musste ins Spital eingeliefert werden.
Justine Gull
Von Justine Gull
08.10.2026, 14:41
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Unfallserie am Mittwochnachmittag auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) vor Wien! Bei Maria-Lanzendorf nahe Schwechat kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Insgesamt sollen vier Fahrzeuge ineinander gekracht sein, wie ein "Heute"-Leser berichtet.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!

In Fahrtrichtung Wien soll sich der Unfall gegen 16 Uhr ereignet haben. Vier Fahrzeuge sollen ineinander gekracht sein. Die Unfallursache ist bislang unklar, aber: Trotz des heftigen Zusammenstoßes dürfte der Unfall glimpflich ausgegangen sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

    Eine 53-jährige Frau wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Beteiligten kamen mit einem Schrecken und Blechschaden davon.

    Gul,08.10.2026, 14:41
    Mehr zum Thema
    VerkehrsunfallUnfallSchwechatAuto

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    VerletzungRettung
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote