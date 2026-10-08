i Am Mittwochabend sorgte ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen für Stau auf der S1 Leserreporter Kettenreaktion Unfall auf der S1! Vier Autos beteiligt, Frau im Spital Auf der S1 Richtung Wien krachten am Mittwoch vier Fahrzeuge ineinander. Eine Frau musste ins Spital eingeliefert werden. Von Justine Gull 08.10.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unfallserie am Mittwochnachmittag auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) vor Wien! Bei Maria-Lanzendorf nahe Schwechat kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Insgesamt sollen vier Fahrzeuge ineinander gekracht sein, wie ein "Heute"-Leser berichtet.

In Fahrtrichtung Wien soll sich der Unfall gegen 16 Uhr ereignet haben. Vier Fahrzeuge sollen ineinander gekracht sein. Die Unfallursache ist bislang unklar, aber: Trotz des heftigen Zusammenstoßes dürfte der Unfall glimpflich ausgegangen sein.

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Eine 53-jährige Frau wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Beteiligten kamen mit einem Schrecken und Blechschaden davon.