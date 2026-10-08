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Direkt vor dem Eingangsbereich der ÖVP-Parteizentrale standen mehrere Personen, die im Zuge einer angemeldeten Demonstration ihren Frust zeigten.
Direkt vor dem Eingangsbereich der ÖVP-Parteizentrale standen mehrere Personen, die im Zuge einer angemeldeten Demonstration ihren Frust zeigten.
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Protest-Aktion vor Parteizentralen in Wiener City

In der Wiener Innenstadt kam es am frühen Donnerstag zu einer Protest-Aktion. Mehrere Protestierende standen vor der ÖVP-Parteizentrale.
Community Heute
Von Community Heute
08.10.2026, 10:59
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Donnerstagfrüh kam es in der Lichtenfelsgasse in der Wiener City zu einer Protest-Aktion! Direkt vor dem Eingangsbereich der ÖVP-Parteizentrale standen mehrere Personen, die im Zuge einer angemeldeten Demonstration ihren Frust zeigten.

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Konkret geht es um eine Protest-Aktion des Vereins gegen Tierfabriken (VGT). Laut Polizei wurde eine Kundgebung zum Thema "Vollspaltenboden in der Schweinehaltung" angemeldet.

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    Gegen 9 Uhr befanden sich die Protestierenden vor der Parteizentrale der ÖVP, in weiterer Folge wollen die Tier-Aktivisten auch der SPÖ einen Besuch in der Löwelstraße abstatten, bevor es zum Heumarkt geht.

    red,08.10.2026, 10:59
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