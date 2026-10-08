Protest-Aktion vor Parteizentralen in Wiener City

Donnerstagfrüh kam es in der Lichtenfelsgasse in der Wiener City zu einer Protest-Aktion! Direkt vor dem Eingangsbereich der ÖVP-Parteizentrale standen mehrere Personen, die im Zuge einer angemeldeten Demonstration ihren Frust zeigten.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Konkret geht es um eine Protest-Aktion des Vereins gegen Tierfabriken (VGT). Laut Polizei wurde eine Kundgebung zum Thema "Vollspaltenboden in der Schweinehaltung" angemeldet.
Gegen 9 Uhr befanden sich die Protestierenden vor der Parteizentrale der ÖVP, in weiterer Folge wollen die Tier-Aktivisten auch der SPÖ einen Besuch in der Löwelstraße abstatten, bevor es zum Heumarkt geht.