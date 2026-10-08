i Direkt vor dem Eingangsbereich der ÖVP-Parteizentrale standen mehrere Personen, die im Zuge einer angemeldeten Demonstration ihren Frust zeigten. Leserreporter Das ist bislang bekannt Protest-Aktion vor Parteizentralen in Wiener City In der Wiener Innenstadt kam es am frühen Donnerstag zu einer Protest-Aktion. Mehrere Protestierende standen vor der ÖVP-Parteizentrale. Von Community Heute 08.10.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Donnerstagfrüh kam es in der Lichtenfelsgasse in der Wiener City zu einer Protest-Aktion! Direkt vor dem Eingangsbereich der ÖVP-Parteizentrale standen mehrere Personen, die im Zuge einer angemeldeten Demonstration ihren Frust zeigten.

Konkret geht es um eine Protest-Aktion des Vereins gegen Tierfabriken (VGT). Laut Polizei wurde eine Kundgebung zum Thema "Vollspaltenboden in der Schweinehaltung" angemeldet.

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Gegen 9 Uhr befanden sich die Protestierenden vor der Parteizentrale der ÖVP, in weiterer Folge wollen die Tier-Aktivisten auch der SPÖ einen Besuch in der Löwelstraße abstatten, bevor es zum Heumarkt geht.