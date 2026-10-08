Mutmaßlicher Hackerangriff! Asos informiert Kunden

Schock bei Online Händler! Der aus Großbritannien stammende Modehändler ist vermutlich Opfer eines Hackerangriffs geworden. Bereits Anfang der Woche sollen mehrere Personen eine Benachrichtigung erhalten haben, dass die Webseite gehackt worden sei, wie mehrere Medien berichten.
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Am Mittwoch erhielten dann Kunden in Österreich ein entsprechendes Mail: Darin entschuldigte sich Asos für das unbefugte Mail und die dadurch entstandene Verunsicherung. Die Plattformen seien sofort gesperrt worden. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden und der Händler arbeite mit Strafverfolgungs- sowie Aufsichtsbehörden zusammen.
Laut dem Unternehmen seien die betroffenen Plattformen umgehend gesperrt und eine Untersuchung eingeleitet worden. Zudem arbeite der Modehändler eng mit den zuständigen Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zusammen.
Wie das Unternehmen weiter mitteilte, seien bei dem Vorfall zwar Kontaktdaten betroffen gewesen, Zahlungsinformationen und Passwörter jedoch nicht. Kunden müssten daher keine weiteren Maßnahmen ergreifen. Auch auf Instagram informierte Asos mittlerweile über den Vorfall und machte auf die Sicherheitslücke aufmerksam.